Два омича разнесли магазин электроники и уехали домой на такси

В Омске неизвестные мужчины проникли в торговый павильон на улице Рождественского и украли технику. Подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
Все произошло в ночь на 2 сентября. Похитители проникли в помещение, и там сразу сработала сигнализация. Они действовали достаточно быстро и до приезда охраны успели украсть 5 сотовых телефонов с выставочного образца и 4 пары беспроводных наушников. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
Позже полицейские установили, что мужчины уехали домой на такси. В результате расследования они были задержаны в поселке Солнечном Кировского округа. В квартире у подозреваемых нашли некоторую украденную технику. Свой поступок фигуранты объяснили тем, что планировали разобрать оборудование на запчасти и дома выполнять заказы по ремонту сотовых телефонов.
На похитителей заведено уголовное дело за кражу. Отметим, что ранее они уже имели аналогичный криминальный опыт.