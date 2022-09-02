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Два омича разнесли магазин электроники и уехали домой на такси

2 сентября 13:03
Фото: 1MI

Мужчины ограбили один из омских магазинов электроники

Они планировали разобрать технику на запчасти.

В Омске неизвестные мужчины проникли в торговый павильон на улице Рождественского и украли технику. Подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

Все произошло в ночь на 2 сентября. Похитители проникли в помещение, и там сразу сработала сигнализация. Они действовали достаточно быстро и до приезда охраны успели украсть 5 сотовых телефонов с выставочного образца и 4 пары беспроводных наушников. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Позже полицейские установили, что мужчины уехали домой на такси. В результате расследования они были задержаны в поселке Солнечном Кировского округа. В квартире у подозреваемых нашли некоторую украденную технику. Свой поступок фигуранты объяснили тем, что планировали разобрать оборудование на запчасти и дома выполнять заказы по ремонту сотовых телефонов.

На похитителей заведено уголовное дело за кражу. Отметим, что ранее они уже имели аналогичный криминальный опыт.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Кража#Новости#Омск#Омская область#Телефон#Электроника#Уголовное дело#Полиция
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