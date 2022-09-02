Два омича разнесли магазин электроники и уехали домой на такси

Позже полицейские установили, что мужчины уехали домой на такси. В результате расследования они были задержаны в поселке Солнечном Кировского округа. В квартире у подозреваемых нашли некоторую украденную технику. Свой поступок фигуранты объяснили тем, что планировали разобрать оборудование на запчасти и дома выполнять заказы по ремонту сотовых телефонов.