Депутаты КПРФ попросили Мишустина предотвратить транспортную катастрофу в Ярославле

“Износ техники колоссальный. Проблемы существуют давно – последние годы предприятиям не хватало денег даже на запчасти для починки, сотрудники ПАТП-1 даже бастовали из-за этого. Но решение так и не было найдено. Создается ощущение, что предприятия планомерно ввергали в кризис, вели их к банкротству, чтобы потом продать”, - прокомментировал первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Михаил Парамонов.