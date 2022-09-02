Депутаты КПРФ попросили Мишустина предотвратить транспортную катастрофу в Ярославле

Издание echo76.ru пишет, что депутаты обратили внимание премьер-министра России на неудовлетворительное состояние общественного транспорта в Ярославле. В обращении указано, что в городе к ранее нерешенным проблемам прибавился еще арест счетов местных транспортных компаний «Яргорэлектротранс» и "ПАТП №1 города Ярославля". У последней не только арестовали счета, но и из-за трехмесячной просрочки лизинговых платежей отозвали государственную регистрацию тридцати восьми автобусов.
“Износ техники колоссальный. Проблемы существуют давно – последние годы предприятиям не хватало денег даже на запчасти для починки, сотрудники ПАТП-1 даже бастовали из-за этого. Но решение так и не было найдено. Создается ощущение, что предприятия планомерно ввергали в кризис, вели их к банкротству, чтобы потом продать”, - прокомментировал первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Михаил Парамонов.
По словам депутатов, при градоначальнике Владимире Слепцове к перевозчикам предъявили новые требования, и появилась надежда на улучшение ситуации. Компании даже взяли кредиты на приведение автобусов в порядок, но ситуация осталась неизменной.
При мэре Владимире Волкове началась транспортная реформа, в рамках которой перестроили маршрутную сеть и отдали самые выгодные маршруты транспортным компаниям из других городов. Частные компании были вытеснены с рынка, а муниципальные потеряли доход, потому что их вытеснили иногородние.
Депутат Думы Ярославля Эльхан Мардалиев считает происходящее с общественным транспортом в городе “безобразием”. По его словам, за последние три года после реформы в городе появились не новые комфортабельные автобусы, в том числе предусматривающие нужды людей с ограниченными возможностями здоровья, а старые ПАЗы от иногородних перевозчиков, бесконечно ломающиеся и попадающие в дорожно-транспортные происшествия.
Это происходит потому, что приоритет на главных маршрутах города у коммерческих компаний. В городе делается все, чтобы вытеснить с рынка пассажирских перевозок местные частные и муниципальные компании.
«Если срочно не принять меры, то муниципальный пассажирский транспорт в Ярославле может исчезнуть как таковой», - говорится в обращении от КПРФ Михаилу Мишустину.