БСК начала строительство ЖК «Прибрежный» для своих сотрудников в Стерлитамаке

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов заявил, что предприятие стремится сделать жизнь своих сотрудников лучше и проще и что эта работа находит положительный отклик у людей. По его словам, реализация жилищной программы имеет серьезные перспективы развития, поскольку сотрудники, обеспеченные компанией постоянным жильем, будут больше заинтересованы в работе на этом предприятии, передает mkset.ru.