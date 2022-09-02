БСК начала строительство ЖК «Прибрежный» для своих сотрудников в Стерлитамаке

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов заявил, что предприятие стремится сделать жизнь своих сотрудников лучше и проще и что эта работа находит положительный отклик у людей. По его словам, реализация жилищной программы имеет серьезные перспективы развития, поскольку сотрудники, обеспеченные компанией постоянным жильем, будут больше заинтересованы в работе на этом предприятии, передает mkset.ru.
Представители БСК отметили, что главная ценность в работе их компании – это люди. Сотрудники будут получать жилье, построенное за счет средств предприятия, с рассрочкой оплаты до 15 лет.
Работникам будут доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 26,6 до 76 квадратных метров. Их планируется сдавать в чистовой отделке, чтобы сотрудники БСК смогли после сдачи дома сразу же в него переехать.
Городской кластер общей площадью 290 тысяч квадратных метров будет включать в себя комплекс многоквартирных домов с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Рядом с ЖК расположены река Ольховка и лесной массив, что позволит заводчанам отдыхать с пользой для здоровья. Наличие в шаговой доступности детских садов и школ обеспечит надежный фундамент для комфортного проживания работников БСК.
Дома в Прибрежном должны ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Квартиры могут получить все сотрудники предприятия, однако приоритетом компании являются молодые специалисты в возрасте до 35 лет.