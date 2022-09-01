ВСК составила карту самых травмоопасных регионов в новом учебном году

В республике фиксируется почти 5% от общего числа происшествий по страхованию от несчастных случаев и болезней (НСиБ) детей школьного возраста в период сентябрь-май. В антирейтинг также вошли Башкортостан (4%), Приморский край (3%), Челябинская область (2%), Белгородская область (2%). Самым безопасным для школьников регионом по данным ВСК стала Ленинградская область (не более 0,02% страховых случаев).



Кроме того, низкое число происшествий по НСиБ фиксируется в самом Санкт-Петербурге, Бурятии, Республике Саха (по 0,05%), а также в Московской, Смоленской, Липецкой, Астраханской областях и Калмыкии (по 0,07%).



Чаще всего причинами травм школьников становятся различные физические активности – в большинстве случаев дети и подростки становятся жертвами неприятных инцидентов во время спортивных состязаний или игр, а также тренировок и уроков физкультуры. На третьем месте – травмы, полученные в школе, например, падения во время перемены, падение со стула в классе, вывих ноги на лестнице.



Самыми травмоопасными временами года являются апрель – в этот месяц фиксируется 14% происшествий со школьникам в учебном году, март – 13%, и январь - 12%.

При страховании ребенка важно учитывать его образ жизни. Например, если школьник занимается спортом на любительском уровне – играет во дворе в футбол или волейбол – необходимо включить соответствующий риск в полис. Так, средняя стоимость страховой программы увеличится, но не будет превышать 2 тыс. рублей при страховом покрытии в 100 тыс. рублей. Полис НСиБ для профессионального юного спортсмена будет стоить немного дороже, около 3,2 тыс. Размер компенсации при наступлении несчастного случая рассчитывается исходя из характера и степени тяжести травмы. Например, родителям школьника из Нижнего Новгорода было выплачено в этом году 12,5 тыс. рублей в связи с травмой в школе.