В Советском округе Омска откроются новые ясельные группы

В этом году в Омске появятся 18 новых ясельных групп в 16 детских садах. Это более 360 дополнительных мест для детей до трех лет. Создание новых мест в детсадах предусмотрено проектом «Новая школа» партии «Единая Россия».
В том числе ясли откроются в четырех детсадах в Советском округе. Перед началом занятий помещения обновили. Ремонт ясельной группы в детском саду №77 сегодня осмотрели родители, дети которых начнут туда ходить этой осенью.
Депутат Омского горсовета, член комитета по финансово-бюджетным вопросам Алексей Провозин рассказал, что депутаты ежегодно поддерживают выделение средств из городского бюджета на открытие новых групп.
«В этом году на ясельные группы выделено 16,3 миллиона рублей. На эти средства проводится ремонт и оснащение помещений», - отметил Алексей Провозин.
В целом по городу ясли начнут работать еще в 11 учреждениях: детсадах № 3, 9, 14, 37, 90, 112, 122, 240, 291, 302, 329, а также в школе № 161.
«У меня трое детей, и вышла на работу, потому что у меня бабушки сидят, а если бы не было возможности, то конечно бы сидела до трех лет. Именно ясельные группы – это большое подспорье для родителей, это позволит пораньше занять ребёнка в детском саду», - рассказала омичка Евгения Лендель, ребенок которой пойдет в новую группу.
По словам заведующей детского сада №77 Ларисы Мартин, основной ремонт уже завершен, ведутся подготовительные работы.
«На выделенные средства выполнен ремонт, закуплена техника, даже посудомоечная машина. Купили сантехнику, водонагреватель, мебель, посуду, новые кровати, новые стулья», - отметила Лариса Мартин.
Отметим, что в прошлом году в Омске новые ясельные группы открыли свои двери для воспитанников в 13 детских садах: № 8, 21, 38, 87, 160, 168, 195, 236, 281, 306, 319, 344, 379. На переоборудование помещений выделили более 13 млн рублей.
В Омске в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. В этом году уже завершилось строительство пяти детских садов на 840 мест. В поселке «Большие поля» и в микрорайоне «Прибрежный» строятся еще два — на 140 и 260 мест соответственно.