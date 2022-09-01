В Советском округе Омска откроются новые ясельные группы

В Омске в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. В этом году уже завершилось строительство пяти детских садов на 840 мест. В поселке «Большие поля» и в микрорайоне «Прибрежный» строятся еще два — на 140 и 260 мест соответственно.