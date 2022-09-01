В России представили федеральный проект по борьбе с диабетом

Правительство РФ разработало новый федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и пресс-службу ведомства.
К настоящему моменту готов проект паспорта федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Финансово он будет обеспечиваться за счет ассигнований федерального бюджета — они предусмотрены в бюджете государства на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет бюджетов субъектов РФ и средств ОМС.
Особое внимание будет уделено профилактическим мероприятиям среди пациентов, которые относятся к группам риска, обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, глюкометрами, реализации новых методов лечения.
Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на подготовку специалистов в области диагностики, профилактики, лечения сахарного диабета, обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций и подразделений.