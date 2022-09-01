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В России представили федеральный проект по борьбе с диабетом

1 сентября 16:57
Фото: piqsels.com
Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом разработал Камбин.

Правительство РФ разработало новый федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и пресс-службу ведомства.

К настоящему моменту готов проект паспорта федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Финансово он будет обеспечиваться за счет ассигнований федерального бюджета — они предусмотрены в бюджете государства на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет бюджетов субъектов РФ и средств ОМС.

Особое внимание будет уделено профилактическим мероприятиям среди пациентов, которые относятся к группам риска, обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, глюкометрами, реализации новых методов лечения.

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на подготовку специалистов в области диагностики, профилактики, лечения сахарного диабета, обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций и подразделений.

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