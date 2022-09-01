В России представили федеральный проект по борьбе с диабетом

К настоящему моменту готов проект паспорта федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Финансово он будет обеспечиваться за счет ассигнований федерального бюджета — они предусмотрены в бюджете государства на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет бюджетов субъектов РФ и средств ОМС.