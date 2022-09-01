В РЭО разработают ограничения на одноразовую пластиковую посуду на курортах России

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, курортные зоны Крыма, Краснодарского края, центральная экологическая зона Байкала являются привлекательными для огромного количества туристов. Но это приводит к многократному росту там объемов отходов. И если местные жители приветствуют экологический образ жизни, раздельный сбор отходов, поскольку сами живут здесь, то с туристами в этом отношении работать сложнее. Часто люди сорят там, где больше не планируют появляться, у них нет такой сильной ответственности за чистоту, как у себя дома. Он предложил туристические регионы сделать пилотными, где бы начали действовать подобные ограничения. А затем они должны быть распространены на ряд одноразовых и трудноутилизируемых товаров в отношении уже всей страны. Такая практика используется во всем мире.
Сюда попадают бытовые пластиковые отходы и одноразовые товары, на изготовление которых идут различные пластмассы. Речь, в частности, о пластиковых пакетах, сумках, мешках, сервисной упаковке. Что касается Байкала, группой депутатов уже внесен соответствующий законопроект в Госдуму в конце июня. Альтернативой пластмассовым изделиям могут служить картонные, бумажные или деревянные.
По мнению Буцаева, до введения такого запрета должна быть создана инфраструктура, позволяющая производить альтернативные замещающие изделия.
«Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», — отметил он.
Разработка нормативных актов для такого перехода будет идти с учетом мнения специалистов, представляющих все заинтересованные отрасли, и экспертов. В Минпромторге считают, что результаты пилотного проекта, связанного с запретом использования одноразовых пластиковых изделий на наиболее популярных курортах, покажет готовность к этому населения и бизнеса.