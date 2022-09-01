В РЭО разработают ограничения на одноразовую пластиковую посуду на курортах России

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, курортные зоны Крыма, Краснодарского края, центральная экологическая зона Байкала являются привлекательными для огромного количества туристов. Но это приводит к многократному росту там объемов отходов. И если местные жители приветствуют экологический образ жизни, раздельный сбор отходов, поскольку сами живут здесь, то с туристами в этом отношении работать сложнее. Часто люди сорят там, где больше не планируют появляться, у них нет такой сильной ответственности за чистоту, как у себя дома. Он предложил туристические регионы сделать пилотными, где бы начали действовать подобные ограничения. А затем они должны быть распространены на ряд одноразовых и трудноутилизируемых товаров в отношении уже всей страны. Такая практика используется во всем мире.