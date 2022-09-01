В Омске изменили правила по продаже алкоголя возле школ

Мэрия Омска опубликовала постановление, в котором пересмотрела вопрос определения границ прилегающих территорий, на которых нельзя размещать торговые точки по продаже алкоголя. Речь идет о территориях возле детских садов, школ, колледжей, вокзалов, аэропортов, больниц и других мест.
В документе говорится, что теперь эти границы будут устанавливать иначе. Минимальное расстояние до магазина с алкоголем будет колебаться от 30 до 50 метров. Все будет зависеть от того, есть у территории забор или нет. Расстояние планируют вычислять по самому короткому пути, по которому ходят пешеходы.
Такой подход все упросит, потому что раньше приходилось вносить изменения в постановление каждый раз, когда у объекта появлялся забор или переносили вход.