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В Омске изменили правила по продаже алкоголя возле школ

1 сентября 07:59
Фото: 1MI
Власти решили, на каком расстоянии можно размещать магазины с алкоголем, когда рядом есть школы и детсады.

Мэрия Омска опубликовала постановление, в котором пересмотрела вопрос определения границ прилегающих территорий, на которых нельзя размещать торговые точки по продаже алкоголя. Речь идет о территориях возле детских садов, школ, колледжей, вокзалов, аэропортов, больниц и других мест.

В документе говорится, что теперь эти границы будут устанавливать иначе. Минимальное расстояние до магазина с алкоголем будет колебаться от 30 до 50 метров. Все будет зависеть от того, есть у территории забор или нет. Расстояние планируют вычислять по самому короткому пути, по которому ходят пешеходы.

Такой подход все упросит, потому что раньше приходилось вносить изменения в постановление каждый раз, когда у объекта появлялся забор или переносили вход.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Продажа#Алкоголь
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