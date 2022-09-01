В Омске изменили правила по продаже алкоголя возле школ

В документе говорится, что теперь эти границы будут устанавливать иначе. Минимальное расстояние до магазина с алкоголем будет колебаться от 30 до 50 метров. Все будет зависеть от того, есть у территории забор или нет. Расстояние планируют вычислять по самому короткому пути, по которому ходят пешеходы.