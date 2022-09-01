В Европе прогнозируют 250 млн заболевших коронавирусом

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о новой вспышке ковида в странах ЕС осенью, однако россиянам опасаться нечего, пишет 360tv.ru, ссылаясь на мнение научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова академика РАН Виталия Зверева.
Виталий Зверев считает, что в ближайшие дни в России не будет пиковых показателей заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что связи России и Европы сейчас не самые тесные, поэтому в РФ будет складываться «своя ситуация». Зверев подчеркнул, что вирус не обуславливает тяжелых форм заболевания и переносится легче по сравнению с гриппом. Подъем, по прогнозам Зверева, будет, однако все пройдет быстро.
В ВОЗ считают, что в Европе уже в ближайшие недели количество заболевших коронавирусом может достичь 250 млн человек.