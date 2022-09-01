В Европе прогнозируют 250 млн заболевших коронавирусом

Виталий Зверев считает, что в ближайшие дни в России не будет пиковых показателей заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что связи России и Европы сейчас не самые тесные, поэтому в РФ будет складываться «своя ситуация». Зверев подчеркнул, что вирус не обуславливает тяжелых форм заболевания и переносится легче по сравнению с гриппом. Подъем, по прогнозам Зверева, будет, однако все пройдет быстро.