Строительство детсада на улице Светловской в Омске затянула компания Антропенко

Город55 уже сообщал, что в СКР по Омской области возбудили уголовное дело в отношении пока неустановленных чиновников департамента строительства администрации города Омска по статье «Халатность». Поводом для этого стало затянувшееся строительство и ввод в эксплуатацию сразу шести детских садов по национальному проекту «Демография».
Так, с существенным запозданием были сданы дошкольные учреждения на улицах 1-й Станционной, Сергея Тюленина и Светловской, а также в поселке Биофабрика. Помимо этого сейчас с нарушением сроков строятся детсады в микрорайонах Большие Поля и Прибрежном.
Пока что вопросы у силовиков есть только к чиновникам, но не исключено, что появятся они и к тем, кто строил и строит эти учреждения. Город55 изучил муниципальные контракты и внимательно проанализировал каждого из подрядчиков. В первом материале мы расскажем о компании «Строительные материалы Сибири», которая возводила детский сад на Светловской.
Семья Антропенко
Согласно открытым данным, компания была зарегистрирована 5 октября 2009 года. С 14 октября 2014 года ее генеральным директором является омский предприниматель Михаил Фарберов, который меньше чем через год стал и одним из учредителей с долей в 20%.
Куда интереснее другие собственники общества: два Александра по фамилии Антропенко. Первый из них, Александр Владимирович, вошел в состав соучредителей 5 июня 2016 года, второй, Александр Александрович, сменил его с долей в 80% с 14 октября 2021 года. Последний Александр по совместительству в данный момент возглавляет омскую «Детскую городскую поликлинику № 7», а также является учредителем еще восьми действующих компаний, среди которых ООО «Тепловая компания», ООО «Омская энергосетевая компания», ООО «Торговый дом «Строительные материалы».
Старший из Александров Антропенко — это предполагаемый отец депутата Государственной думы Игоря Антропенко, второй Александр — его возможный родной брат.
Отметим, что до Антропенко в учредителях «СМС» значилось ООО «Энергетик», которым владеют Александр Владимирович Антропенко и ООО «Основа Холдинг», главная бизнес-компания этой семьи.
Из других вех ООО «СМС» можно отметить увеличение выручки в 2021 году сразу на 196%, до 514 млн руб, и чистой прибыли на 86% — до 13.4 млн руб.
Запоздали
Что касается детского сада на улице Светловской, то контракт на него между ООО «СМС» и департаментом строительства мэрии Омска был заключен 16 марта 2021 года. По договору почти за 167.2 млн руб подрядчик должен был сдать объект к 1 декабря того же года. При этом застройщик получил аванс в размере 15% от стоимости работ, то есть 25.078 млн руб.
Вот только о завершении строительства сообщили лишь 20 декабря 2021 года, но последний акт приемки выполненных работ был подписан 22 декабря, а в карточке на сайте Госзакупок датой завершения исполнения контракта и вовсе указано 24 декабря.
Между тем документ о расторжении договора по соглашению сторон по пункту 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок» был подписан 11 февраля 2022 года. Собственно, эта часть ФЗ косвенно указывает на возможные причины расторжения:
«Расторжение по соглашению сторон допускается, если при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию», — указано в законе.
В итоге, как указано в соглашении, которое подписано директором департамента строительства Александром Мякининым и руководителем «СМС» Михаилом Фарберовым, контракт был расторгнут на условии, что «стороны не имеют претензий друг к другу в части объемов выполненных работ по контракту и оплаченных за них денежных средств».
Однако торжественное открытие детсада на Светловской состоялось только 6 апреля. То есть с момента сдачи прошло более четырех месяцев. Что все это время происходило на объекте, непонятно. Вероятно, шел процесс ввода в эксплуатацию, но вряд ли он занял так много времени. Также могла закупаться мебель и оборудование, но опять же не на четыре месяца растянулся этот процесс. Или все же были какие-то недоделки, которые в срочном порядке устраняли, но кто это делал, если с 11 февраля «СМС» не имел к объекту никакого отношения, за исключением гарантийных случаев?
Без претензий
Интересен еще один факт: выше было указано, что по договору объект должны были сдать 1 декабря 2021 года, однако подрядчик задержался. Получается, что просрочка исполнения обязательств по договору составила около 20 дней, но никаких штрафных санкций или неустоек депстрой к ООО «СМС» не предъявил и не выставил.
Тем временем одной из претензий омского СК как раз является, что чиновники департамента «не принимали меры по взысканию неустойки в судебном порядке». В данном же случае этих неустоек попросту не было — просрочили и просрочили, претензий нет.
Отметим, Город55 уже неоднократно разбирал различные муниципальные контракты, например, на строительство и ремонт городских магистралей. Чаще всего заказчиком в них значилось «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», которое подведомственно депстрою мэрии Омска. И практически по каждому договору УДХБ выставляло подрядчикам штрафы и неустойки даже за два дня просрочки, а затем добивалось оплаты в арбитражном суде или вычитало эти средства из суммы контракта.
Что-то не сходится
Строительство детсада на Светловской изначально должно было обойтись в 167 191 090.70 руб. Однако в процессе сумма увеличилась более чем на 2.5 млн рублей, до 169 941 945.84 руб.
При расторжении контракта по соглашению сторон эти цифры вновь изменились: было указано, что ООО «СМС» получило 168 701 268.37 руб. Можно ли это расценивать как факт, что некие работы на 1.2 млн рублей так и не были выполнены?
Тем временем во время торжественного открытия детского сада 6 апреля текущего года было озвучено, что общая стоимость работ составила около 202 млн рублей. Получается, что со сдачи объекта в конце декабря 2021 года до его открытия она увеличилась более чем на 32.1 млн руб. Куда пошли эти деньги, непонятно. Можно предположить, что на мебель и оборудование. Но так ли это?
За детским садом школа
В конце октября 2021 года ООО «СМС» получило еще один выгодный контракт на образовательный объект – строительство школы на проспекте Космическом. Цена, согласно документам на сайте Госзакупок, при заключении составляла почти 1 млрд рублей, однако 23 августа текущего года она неожиданно подросла до 1.69 млрд рублей, то есть сразу на 700 млн.
На этой стройке, заказчиками которой выступили Министерство строительства Омской области и «Омскоблстройзаказчик», уже не все так гладко, как было с детским садом. Так, 28 июня 2022 года ООО «СМС» получило претензию за просрочку исполнения неких обязательств по договору на сумму, превышающую 1.8 млн рублей.
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Что получилось в итоге? Детский сад на Светловской действительно сдали позже срока, после чего еще более четырех месяцев его вроде бы вводили в эксплуатацию. За это время стоимость почему-то выросла на 32.1 млн руб. При этом за просрочку обязательств департамент строительства мэрии Омска не предъявил ООО «Строительные материалы Сибири» никаких претензий. Так что обвинения следствия не выглядят совсем уж беспочвенными. Однако остается вопрос: почему затянулось строительство и по чьей вине?