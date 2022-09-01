Строительство детсада на улице Светловской в Омске затянула компания Антропенко

Однако торжественное открытие детсада на Светловской состоялось только 6 апреля. То есть с момента сдачи прошло более четырех месяцев. Что все это время происходило на объекте, непонятно. Вероятно, шел процесс ввода в эксплуатацию, но вряд ли он занял так много времени. Также могла закупаться мебель и оборудование, но опять же не на четыре месяца растянулся этот процесс. Или все же были какие-то недоделки, которые в срочном порядке устраняли, но кто это делал, если с 11 февраля «СМС» не имел к объекту никакого отношения, за исключением гарантийных случаев?