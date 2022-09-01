Специалист объяснила, как приучить ребенка спать отдельно от родителей

Коновалова подчеркнула, что в первое время кто-то из родителей должен помогать ребенку заснуть. При этом, лучше всего, если это будут делать мать и отец по очереди. По ее словам, это не только облегчит жизнь матери малыша, но и поможет сформировать у ребенка понятие семьи.