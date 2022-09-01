Специалист объяснила, как приучить ребенка спать отдельно от родителей

По мнению эксперта, в этом вопросе необходимо действовать поэтапно. Сначала нужно подготовить для ребенка отдельную комнату или кровать и объяснить ему, что он теперь будет спать там. Хорошо будет также положить рядом с ребенком его любимые игрушки, пишет Pravda.Ru.
Коновалова подчеркнула, что в первое время кто-то из родителей должен помогать ребенку заснуть. При этом, лучше всего, если это будут делать мать и отец по очереди. По ее словам, это не только облегчит жизнь матери малыша, но и поможет сформировать у ребенка понятие семьи.
Ребенок в таком случае поймет, что у него есть два родителя, которые взаимозаменяемы, и если одного из них рядом нет, он всегда сможет рассчитывать на другого, резюмировала психолог.