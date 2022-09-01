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Специалист объяснила, как приучить ребенка спать отдельно от родителей

1 сентября 17:49
Фото: piqsels.com
Семейный психолог Ольга Коновалова рассказала, что приучение ребенка спать в собственной кровати иной раз может вылиться в целый ритуал. И простое перекладывание уснувшего малыша из родительской кровати в детскую — не выход, так как это может обернуться для ребенка сильным стрессом.

По мнению эксперта, в этом вопросе необходимо действовать поэтапно. Сначала нужно подготовить для ребенка отдельную комнату или кровать и объяснить ему, что он теперь будет спать там. Хорошо будет также положить рядом с ребенком его любимые игрушки, пишет Pravda.Ru.

Коновалова подчеркнула, что в первое время кто-то из родителей должен помогать ребенку заснуть. При этом, лучше всего, если это будут делать мать и отец по очереди. По ее словам, это не только облегчит жизнь матери малыша, но и поможет сформировать у ребенка понятие семьи.

Ребенок в таком случае поймет, что у него есть два родителя, которые взаимозаменяемы, и если одного из них рядом нет, он всегда сможет рассчитывать на другого, резюмировала психолог.

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