Шеф-повар назвал лучший способ хранения крупы

“Промывать испорченную крупу - не надо, - уточнил он. - В любом случае от мелких личинок не избавиться. Они будут все равно бегать. Поэтому, если такие завелись, то продукт такой берут и выбрасывают. Часть крупы все равно они съедят в дальнейшем. А потом уже из этих мошек появятся гусеницы”.