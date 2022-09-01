Шеф-повар назвал лучший способ хранения крупы

Posted 1 сентября 2022,, 06:36
Published 1 сентября 2022,, 06:36
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Кулинар также отметил, что манка, пшено и гречиха тоже входят в группу риска. По его словам, это из-за неправильного хранения мошки появляются в рисе в течение месяца, и потом испорченную крупу можно только выкинуть. Об этом информирует news.ru.
“Промывать испорченную крупу - не надо, - уточнил он. - В любом случае от мелких личинок не избавиться. Они будут все равно бегать. Поэтому, если такие завелись, то продукт такой берут и выбрасывают. Часть крупы все равно они съедят в дальнейшем. А потом уже из этих мошек появятся гусеницы”.
Эксперт добавил, если в помещении жарко, личинки насекомых через 2-3 дня могут появиться и в муке.
Шеф-повар пояснил, что дело не только в недостатках обработки крупы. Ведь когда мелят зерно, в шелуху в любом случае могут попасть мухи или из-за недостаточной термической обработки крупы.
“Кроме того, человек, когда пересыпает, не всегда следит, герметичная ли тара. Какие-то личинки образуются именно из-за мух и других насекомых”, - заметил эксперт.