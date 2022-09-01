Разломали на глазах родителей. Дети повредили арт-объект с омской «Флоры»

Автор поста написал, что на кадрах с видеонаблюдения видно, как дети проказничали на глазах родителей. Взрослые не обращали внимания и не останавливали баловство. Как итог — оторванная декоративная трава и сломанные дощечки и металлическая сетка. При этом на конструкции есть табличка, что она не предназначена для спортивных игр и может использоваться только для фотосессий.