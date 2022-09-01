Разломали на глазах родителей. Дети повредили арт-объект с омской «Флоры»

Дети сломали арт-объект «200 лет Омской области», который создавали для выставки "Флора", а потом перенесли в Старый Кировск. Свидетельство вандализма опубликовали в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста написал, что на кадрах с видеонаблюдения видно, как дети проказничали на глазах родителей. Взрослые не обращали внимания и не останавливали баловство. Как итог — оторванная декоративная трава и сломанные дощечки и металлическая сетка. При этом на конструкции есть табличка, что она не предназначена для спортивных игр и может использоваться только для фотосессий.
«Вот вам уютная, чистая парковая зона, которая каждый день приводится в порядок: газонокосилкой стрижется трава, убираются урны, ремонтируется и красится. От вас требуется только одно: бережно относится ко всему, ценить чужой труд и научить этому своих детей», — отметили неравнодушные омичи.
Напомним, ранее от вандалов пострадали и другие арт-объекты с «Флоры». Переехавшего на бульвар Зеленый огромного зайца также растерзали дети, а сайгаку в Омской крепости сломали ноги.