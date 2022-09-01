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Прокуратура проверит основания домашнего ареста скопинского маньяка

1 сентября 16:56
Фото: 1MI
Проверку инициировали в Рязанской прокуратуре.

Рязанская прокуратура проведет проверку оснований назначения скопинскому маньяку Виктору Мохову домашнего ареста, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на ответ Генпрокуратуры на запрос вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Правозащитник Иван Мельников направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова обращение, в котором попросил через суд изменить меру пресечения Мохову на СИЗО с домашнего ареста.

Как отметил Мельников, Мохов, который отбыл срок, нарушает условия административного надзора. Кроме того, скопинский маньяк успел стать обвиняемым по другому делу. Таким образом, утверждает Мельников, Мохов представляет для общества опасность.

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