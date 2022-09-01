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Приостановка СП оставила без газа тринадцать стран ЕС

1 сентября 17:07
Фото: 1MI
В Евросоюзе (ЕС) около полутора десятка стран оказались полностью или частично отрезанными от российского газа после временной приостановки поставок по «Северному потоку».

Как сообщила в ходе заседания в профильном комитете Европарламента (ЕП) замглавы директората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер, СП с 31 августа был закрыт на техническое обслуживание, в связи с чем голубое топливо из РФ в Германию и соседние страны ЕС в настоящее время не поставляется. Об этом пишет iz.ru. 

Накануне “Газпром” заявил, что поставки газа по трубопроводу “Северный поток” временно остановлены в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате. Трубопровод не будет работать с 31 августа по 3 сентября. Ранее было объявлено, что после окончания технического обслуживания перекачка газа возобновится до уровня 33 млн кубометров в сутки.

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