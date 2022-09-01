Приостановка СП оставила без газа тринадцать стран ЕС

Как сообщила в ходе заседания в профильном комитете Европарламента (ЕП) замглавы директората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер, СП с 31 августа был закрыт на техническое обслуживание, в связи с чем голубое топливо из РФ в Германию и соседние страны ЕС в настоящее время не поставляется. Об этом пишет iz.ru.
Накануне “Газпром” заявил, что поставки газа по трубопроводу “Северный поток” временно остановлены в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате. Трубопровод не будет работать с 31 августа по 3 сентября. Ранее было объявлено, что после окончания технического обслуживания перекачка газа возобновится до уровня 33 млн кубометров в сутки.