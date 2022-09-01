Приостановка СП оставила без газа тринадцать стран ЕС

Как сообщила в ходе заседания в профильном комитете Европарламента (ЕП) замглавы директората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер, СП с 31 августа был закрыт на техническое обслуживание, в связи с чем голубое топливо из РФ в Германию и соседние страны ЕС в настоящее время не поставляется. Об этом пишет iz.ru.