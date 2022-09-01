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Поверил мошенникам. Омич оставил семейный бюджет без 240 тысяч рублей

1 сентября 02:59
Фото: 1MI

Омич не послушал жену и отдал мошенникам 240 тысяч рублей

Супруга часто рассказывала мужчине о возможных методах мошенников, но он все равно поверил злоумышленникам.

В полицию обратилась 43-летняя омичка, которая рассказала, что ее супруг стал жертвой мошенников. Сумм ущерба составила 236 350 рублей. Дежурный следователь выяснил, что мужчина находится на вахте в Амурской области.

По словам омички, ей звонили мошенники, но она никак не реагировала на их слова, и рассказала о способах обмана мужу. Однако на этот раз история показалась ему убедительной. Злоумышленники прислали в мессенджер документацию с логотипами банка и подписями управляющих.

Омич поверил, что на его имя пытаются взять кредит, поэтому решил перекрыть его аналогичной суммой. Из-за проблем с сетью он не мог открыть мобильное приложение. Когда все заработало, мужчина в первую очередь оформил заем на 270 тыс рублей.

Затем он перевел 145 тыс рублей на чужой счет, а еще 91 350 рублей – на номер мобильного телефона. При этом мужчина проигнорировал предупреждения в смс-сообщениях банка, где говорилось не передавать секретные коды посторонним.

Когда мужчина понял, что его обманули, он позвонил супруге, а карты заблокировал. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По предварительным данным, злоумышленники звонили из Новосибирской области. Ведутся поиски злоумышленника.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция#Мошенничество
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