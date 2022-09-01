Поставили перед фактом. Родителям омских школьников сообщили новую стоимость питания

Не успела пройти первая линейка в омских школах, как родители подняли вопрос о оплате детского питания. Жалобу опубликовали в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».
Омичка сообщает, что в прошлом году оплата питания составляла 65 рублей по обычному тарифу, и 55 по льготному. В этом году в школе ей сообщили, что цена возросла до 90 рублей по обычному тарифу, и 80 по льготному.
«Кто дал добро на поднятие цен до такой степени», — возмущена автор поста.
Отметим, что в то же время в министерстве уверяли, что стоимость не должна быть выше 70 рублей. Об этом Город55 сообщал в материале ниже.