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Поставили перед фактом. Родителям омских школьников сообщили новую стоимость питания

1 сентября 13:46
Фото: 1MI

Омские школьники будут питаться по новой цене

С прошлого года цена возросла на 35 рублей.

Не успела пройти первая линейка в омских школах, как родители подняли вопрос о оплате детского питания. Жалобу опубликовали в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».

Омичка сообщает, что в прошлом году оплата питания составляла 65 рублей по обычному тарифу, и 55 по льготному. В этом году в школе ей сообщили, что цена возросла до 90 рублей по обычному тарифу, и 80 по льготному.

«Кто дал добро на поднятие цен до такой степени», — возмущена автор поста.

Отметим, что в то же время в министерстве уверяли, что стоимость не должна быть выше 70 рублей. Об этом Город55 сообщал в материале ниже.

Как будут кормить школьников Омска в 2022–2023 году?
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Дети#Питание школьников#Питание#Школьное питание
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