Омский НПЗ помог с оборудованием детскому реабилитационному центру «Гармония»

В этом году «Мастерскую добра» приурочили к Году народного искусства и нематериального культурного наследия России. На электронный аукцион выставлялись творческие работы сотрудников предприятия, победителей грантового конкурса ОНПЗ и воспитанников «Гармонии». Техника исполнения и применяемые материалы были ничем не ограничены.