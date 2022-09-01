Омский НПЗ помог с оборудованием детскому реабилитационному центру «Гармония»

Подопечные «Гармонии» теперь смогут обучаться швейному мастерству по самым современным стандартам. По словам специалистов «Гармонии», занятия швейным творчеством помогают в адаптации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Средства на новые машины надежного производителя собрали в ходе благотворительного аукциона акции «Мастерская добра», которую ОНПЗ ежегодно проводит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Омский НПЗ на протяжении многих лет оказывает поддержку социальной сфере региона. Благодаря предприятию подопечные «Гармонии» получили стимул для дальнейшего творческого развития. Для ребят возможность учиться чему-то новому и видеть отклик со стороны большого мира — неоценимая помощь в адаптации. Действительно здорово, что дети стали непосредственными участниками благотворительной акции и были вовлечены в процесс на всех этапах ее реализации», — сказал заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
«Мастерская добра» проводится среди сотрудников ОНПЗ уже семь лет. За это время волонтеры помогли многим социальным учреждениям региона, в том числе областному Центру поддержки семьи, городскому «Дому ребенка», адаптивной школе-интернату №16, паллиативному отделению детской городской больницы №4 и другим.
«Сотрудники Омского НПЗ охотно откликнулись на предложение поучаствовать в акции помощи детям. По итогам «Мастерской добра» ребята из социально-реабилитационного центра получили дополнительные возможности для самореализации и творческого роста. Мы очень рады, что этот благотворительный проект поддержали победители грантового конкурса ОНПЗ. Сотрудничество предприятия и активных жителей уже приобрело системный характер. Уверен, что в будущем мы реализуем еще много совместных проектов на благо Омской области», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В этом году «Мастерскую добра» приурочили к Году народного искусства и нематериального культурного наследия России. На электронный аукцион выставлялись творческие работы сотрудников предприятия, победителей грантового конкурса ОНПЗ и воспитанников «Гармонии». Техника исполнения и применяемые материалы были ничем не ограничены.