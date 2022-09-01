Омичи считают, что учителя должны зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц

Еще 25% респондентов считают, что достойная зарплата для учителя – это 61-100 тыс рублей. Только 7% омичей уверены, что педагоги должны зарабатывать 30-60 тыс рублей. Никто не согласился с тем, что учителя должны зарабатывать менее 30 тыс рублей.