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Омичи считают, что учителя должны зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц

1 сентября 04:55
Фото: 1MI

61% омичей уверены, что зарплата учителей должна быть больше 100 тысяч рублей

86% опрошенных уверены, что педагоги зарабатывают недостаточно.

Исследователи сайта hh.ru выяснили, сколько, по мнению омичей, должны зарабатывать учителя. 61% опрошенных заявили, что педагоги должны получать зарплату в размере более 100 тыс рублей. Такого же мнения придерживаются 69% россиян.

Еще 25% респондентов считают, что достойная зарплата для учителя – это 61-100 тыс рублей. Только 7% омичей уверены, что педагоги должны зарабатывать 30-60 тыс рублей. Никто не согласился с тем, что учителя должны зарабатывать менее 30 тыс рублей.

Примечательно, что 86% жителей Омской области считают, что труд учителей не оплачивается достойно. Лишь 9% респондентов посчитали, что педагоги зарабатывают достаточно. Остальные омичи затруднились ответить.

#Общество#Новости#Омская область#Зарплата#Учитель#Вероника Жукова
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