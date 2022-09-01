Омичи попытались пристроить дикую лису с больной лапой

Вчера, 31 августа, в омской зоозащитной группе «Теремок» появилось любопытное объявление. Омичи рассказали, что к ним прибилась больная лисица, которая уже больше недели живет в кустах возле дома.
По словам горожан, у животного болит нога, из-за чего лисица не может на нее наступать. Есть предположение, что она бешеная, поскольку вышла к людям, хотя и не проявляет агрессии.
«Когда я пыталась ей дать мясо, она убежала обратно в кусты», — рассказала автор поста.
Неравнодушные омичи считают, что лису нужно поймать и сделать рентген. Но сделать это не получается. При этом горожане волнуются, как бы лисица никого не заразила. Сейчас омичи думают, куда можно пристроить дикое животное.