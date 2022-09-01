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Омичи попытались пристроить дикую лису с больной лапой

1 сентября 02:14
Фото: pxhere.com

В Омске ищут хозяина для дикой и больной лисы

В соцсетях горожане ищут, к кому обратиться, чтобы дикому животному могли помочь.

Вчера, 31 августа, в омской зоозащитной группе «Теремок» появилось любопытное объявление. Омичи рассказали, что к ним прибилась больная лисица, которая уже больше недели живет в кустах возле дома.

По словам горожан, у животного болит нога, из-за чего лисица не может на нее наступать. Есть предположение, что она бешеная, поскольку вышла к людям, хотя и не проявляет агрессии.

«Когда я пыталась ей дать мясо, она убежала обратно в кусты», — рассказала автор поста.

Неравнодушные омичи считают, что лису нужно поймать и сделать рентген. Но сделать это не получается. При этом горожане волнуются, как бы лисица никого не заразила. Сейчас омичи думают, куда можно пристроить дикое животное.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Животное
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