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Начались занятия в новом корпусе московской Хорошколы

1 сентября 14:38
Фото: hi.horoshkola.ru
С 1 сентября ученики начальных классов одной из самых современных московских школ — Хорошколы — занимаются в новом корпусе прогимназии. Он был построен всего за 1,5 года с применением новейших технологий. Его площадь — 17,5 тыс. квадратных метров, а общее число учащихся увеличилось до 1300 человек.

«Здесь будут встречаться ребята из двух школ, старшей и младшей, реализовывать проекты и самореализовываться. Аналогов нет нигде, чтобы две школы, старшая и младшая, были соединены таким пространством», — заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишет rostovgazeta.ru.

Учебное пространство, названное «Храмом науки», объединяет презентационные локации и 6 лабораторий.

Ключевое отличие Хорошколы от других учебных заведений — персонализированная модель обучения, в которой учителя взаимодействуют с родителями, создавая детям образовательную траекторию и раскрывая их потенциал. Школьников учат учитывать свои сильные и слабые стороны, достигать поставленных  целей. В 10-11 классах начинаются углубленные занятия по выбранному старшеклассником профилю. Обучение на всех этапах образовательного процесса соответствует государственному образовательному стандарту.

Еще одной особенностью Хорошколы является замена предметно ориентированного обучения на развитие гибких и цифровых навыков.

В Хорошколе не ставят оценок, вместо этого имеется обратная связь. Начиная с пятого класса каждому школьнику выдается персональное цифровое устройство, используемое для решения учебных задач.

В школе, помимо учителей, работают логопеды, психологи, тьюторы и специалисты по сенсорной интеграции.

Обучение в частной Хорошколе платное, но существуют стипендии, размер которых может доходить до 100% платы. Сейчас в школе 120 стипендиатов. Чтобы стать учеником Хорошколы, нужно пройти собеседование. 

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