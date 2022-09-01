Начались занятия в новом корпусе московской Хорошколы

С 1 сентября ученики начальных классов одной из самых современных московских школ — Хорошколы — занимаются в новом корпусе прогимназии. Он был построен всего за 1,5 года с применением новейших технологий. Его площадь — 17,5 тыс. квадратных метров, а общее число учащихся увеличилось до 1300 человек.

«Здесь будут встречаться ребята из двух школ, старшей и младшей, реализовывать проекты и самореализовываться. Аналогов нет нигде, чтобы две школы, старшая и младшая, были соединены таким пространством», — заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишет rostovgazeta.ru. Учебное пространство, названное «Храмом науки», объединяет презентационные локации и 6 лабораторий. Ключевое отличие Хорошколы от других учебных заведений — персонализированная модель обучения, в которой учителя взаимодействуют с родителями, создавая детям образовательную траекторию и раскрывая их потенциал. Школьников учат учитывать свои сильные и слабые стороны, достигать поставленных целей. В 10-11 классах начинаются углубленные занятия по выбранному старшеклассником профилю. Обучение на всех этапах образовательного процесса соответствует государственному образовательному стандарту. Еще одной особенностью Хорошколы является замена предметно ориентированного обучения на развитие гибких и цифровых навыков. В Хорошколе не ставят оценок, вместо этого имеется обратная связь. Начиная с пятого класса каждому школьнику выдается персональное цифровое устройство, используемое для решения учебных задач. В школе, помимо учителей, работают логопеды, психологи, тьюторы и специалисты по сенсорной интеграции. Обучение в частной Хорошколе платное, но существуют стипендии, размер которых может доходить до 100% платы. Сейчас в школе 120 стипендиатов. Чтобы стать учеником Хорошколы, нужно пройти собеседование.