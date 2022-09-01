На ВЭФ рассмотрят новые формы взаимодействия науки и общества

По мнению, озвученному заместителем гендиректора по науке и образованию Политехнического музея Константином Фурсовым, сегодня на многих мастер-классах и сессиях происходит обмен лучшими практиками. Он находит это очень эффективным, поскольку всем ученым нужно учиться друг у друга. Таким образом, можно видеть возникновение совершенно иного эффекта, когда витринную науку, представляющую только результат с небольшим сопровождающим рассказом о нем, замещает живое общение с перспективой разработки новых проектов и пониманием того, чем люди могут помочь друг другу.