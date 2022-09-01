На ВЭФ рассмотрят новые формы взаимодействия науки и общества

На ней состоится обсуждение того, в каких направлениях предстоит развиваться научно-популярному туризму и научному волонтерству в России.
Как сообщает vostokmedia.com, данное обсуждение предусмотрено программой «Десятилетие науки и технологий».
Инициативы, которые связаны с научно-популярным туризмом и научным гражданским волонтерством, направлены на то, чтобы привлечь талантливую молодежь и молодых ученых в науку. Пред ними стоят актуальные социальные задачи, решать которые нужно будет как в региональном разрезе, так в масштабах страны в целом.
Участникам мероприятия предстоит наметить необходимые шаги, чтобы в регионах возникли свои центры притяжения для тех, кому могут быть интересны познавательный туризм и научное волонтерство. Модерация дискуссии возложена на исполняющего обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никиту Марченкова.
Если говорить о научно-популярном туризме, ему предстоит играть роль перспективного инструмента, способствующего тому, чтобы нарастал поток туристов на Дальний Восток. Как только появятся соответствующие возможности, интерес к гражданскому волонтерству, способствующему занятиям научной деятельностью, проявят студенты и школьники. А в течение ближайших 10 лет это положительно скажется на повышении научно-технологического потенциала и суверенитета России.
По мнению, озвученному заместителем гендиректора по науке и образованию Политехнического музея Константином Фурсовым, сегодня на многих мастер-классах и сессиях происходит обмен лучшими практиками. Он находит это очень эффективным, поскольку всем ученым нужно учиться друг у друга. Таким образом, можно видеть возникновение совершенно иного эффекта, когда витринную науку, представляющую только результат с небольшим сопровождающим рассказом о нем, замещает живое общение с перспективой разработки новых проектов и пониманием того, чем люди могут помочь друг другу.
Фурсов считает это лучшим методом вовлечения в науку в то время, когда Россия следует глобальному тренду, связанному с тем, что для научного волонтерства становится характерным все более организованный вид деятельности. По мнению Марченкова, наблюдается готовность молодых ученых приступить к решению реальных задач, которые стоят перед страной и обществом, и преодолевать все барьеры, которые существуют, если иметь в виду организацию данной деятельности.
Всего в программу, по которой работает форум, организаторы включили более 90 деловых мероприятий в виде панельных сессий, круглых столов и бизнес-диалогов.
Организовано мероприятие Фондом Росконгресс. Холдинг 1MI выступает в качестве официального информационного партнера форума.