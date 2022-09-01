Московская область стала лидером ЦФО по объему производства продукции из рыбы

Подмосковье стало лидером Центрального федерального округа по объему производства продукции из охлажденной, свежей и мороженой рыбы по итогам первой половины 2022 года. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление заместителя председателя правительства МО Георгия Филимонова.
Как отметил Филимонов, предприятия Московской области за шесть месяцев текущего года выпустили 12,25 тыс. тонн продукции из рыбы. Это на 121,3% больше, чем по итогам аналогичного периода 2021 года.
В рейтинг регионов ЦФО также вошли Калужская область, на предприятиях которой выпустили 2,5 тонн продукции, и Тульская область с результатом в 2,2 тыс. тонн.