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Министр иностранных дел Дании хочет ограничить выдачу виз россиянам

1 сентября 09:28
Фото: piqsels.com
Еппе Куфуд, глава датского МИД, высказался в пользу ввода запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Он сделал соответствующее заявление в Праге во время неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств Евросоюза.

Куфуд предложил коллегам в качестве темы для обсуждения введение запрета на въезд на территорию ЕС для россиян. Он заявил, что позиция Дании в этом вопросе однозначна и поинтересовался, могут ли все государства Евросоюза прийти к единому мнению по этому поводу, информирует Russian.rt.com.

Также политик назвал осмысленным лимитирование посещений государств Европы туристами из РФ.

Известно, что Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитической службы ЕС, сообщил, что министры иностранных дел европейских стран не придут в Праге к окончательному решению по визовым ограничениям для граждан РФ, а постараются найти компромисс.

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