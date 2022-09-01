Министр иностранных дел Дании хочет ограничить выдачу виз россиянам

Куфуд предложил коллегам в качестве темы для обсуждения введение запрета на въезд на территорию ЕС для россиян. Он заявил, что позиция Дании в этом вопросе однозначна и поинтересовался, могут ли все государства Евросоюза прийти к единому мнению по этому поводу, информирует Russian.rt.com.