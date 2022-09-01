Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-глава «Победы» стал гендиректором «Перекрестка»

1 сентября 07:55
Фото: 1MI
Бывший гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков получил назначение на должность генерального директора сети продуктовых магазинов «Перекресток», которая находится под управлением X5 Group.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, Калмыков обладает богатым опытом управления крупными структурами, поскольку ранее был первым замгендиректора «Аэрофлота», служил в Министерстве транспорта РФ и управлял крупнейшей туристической компанией Sunrise tour. Об этом пишет iz.ru.

В пресс-релизе приводятся слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана, который с уверенностью заявил, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея Калмыкова помогут реализовать стратегию компании в сегменте супермаркетов.

Андрей Калмыков принял решение уйти из авиакомпании «Победа», которой руководил с 2014 года, в начале марта. Он заявил, что это решение непростое, но взвешенное. На посту руководителя Калмыкова сменил первый замгендиректора дальневосточной авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10