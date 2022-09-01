Экс-глава «Победы» стал гендиректором «Перекрестка»

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, Калмыков обладает богатым опытом управления крупными структурами, поскольку ранее был первым замгендиректора «Аэрофлота», служил в Министерстве транспорта РФ и управлял крупнейшей туристической компанией Sunrise tour. Об этом пишет iz.ru.
В пресс-релизе приводятся слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана, который с уверенностью заявил, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея Калмыкова помогут реализовать стратегию компании в сегменте супермаркетов.
Андрей Калмыков принял решение уйти из авиакомпании «Победа», которой руководил с 2014 года, в начале марта. Он заявил, что это решение непростое, но взвешенное. На посту руководителя Калмыкова сменил первый замгендиректора дальневосточной авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.