Диетолог рассказала, какие продукты помогут оставаться бодрыми и здоровыми

По ее словам, углеводы можно получать из сезонных овощей, фруктов и зерновых, поступление белков в организм обеспечат мясо и рыба, а полезные жиры — опять же, мясо и рыба, а также орехи и авокадо. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Москва 24».
Диетолог также отметила, что желательно не переедать, а также сократить потребление сахара, так как оба этих фактора приводят к усталости. Она пояснила, что избыток сахара повышает уровень глюкозы в крови, который благодаря работе поджелудочной железы вскоре падает. Из-за этого может наблюдаться упадок сил и желание плотно поесть, резюмировала Маргарита Королева.