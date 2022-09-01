Диетолог рассказала, какие продукты помогут оставаться бодрыми и здоровыми

По ее словам, углеводы можно получать из сезонных овощей, фруктов и зерновых, поступление белков в организм обеспечат мясо и рыба, а полезные жиры — опять же, мясо и рыба, а также орехи и авокадо. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Москва 24».