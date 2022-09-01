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Диетолог рассказала, какие продукты помогут оставаться бодрыми и здоровыми

1 сентября 17:45
Фото: piqsels.com
Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рекомендовала с наступлением осени включить в рацион продукты с высокой питательной ценностью, чтобы сохранить бодрость и работоспособность.

По ее словам, углеводы можно получать из сезонных овощей, фруктов и зерновых, поступление белков в организм обеспечат мясо и рыба, а полезные жиры — опять же, мясо и рыба, а также орехи и авокадо. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Москва 24».

Диетолог также отметила, что желательно не переедать, а также сократить потребление сахара, так как оба этих фактора приводят к усталости. Она пояснила, что избыток сахара повышает уровень глюкозы в крови, который благодаря работе поджелудочной железы вскоре падает. Из-за этого может наблюдаться упадок сил и желание плотно поесть, резюмировала Маргарита Королева.

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