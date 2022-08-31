За что? В Омской области у кладбища нашли собаку с выколотыми глазами

В городе Исилькуль Омской области неизвестные живодеры повесили собаку на свалке. Доказательства этого на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» выложила Ольга Тимофеева. Женщина отметила, что у собаки были выколоты глаза и разорвана пасть.