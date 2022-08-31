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За что? В Омской области у кладбища нашли собаку с выколотыми глазами

31 августа 14:30
Фото: 1MI

В Омской области жестоко убили собаку

Неприятный случай произошел в городе Исилькуль.

В городе Исилькуль Омской области неизвестные живодеры повесили собаку на свалке. Доказательства этого на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» выложила Ольга Тимофеева. Женщина отметила, что у собаки были выколоты глаза и разорвана пасть. 

«Мы обратились в полицию Исилькуля. Полицейские приехали, обнаружили труп. Теперь интересно, будут ли заводить уголовное дело», — рассказала Ольга Тимофеева Городу55.

В комментариях люди возмущаются и хотят, чтобы обидчиков животного нашли и осудили. Напомним, что сегодня 51-летнему жителю Исилькульского района вынесли приговор за жестокое убийство собаки. 

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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Замученное животное#Убитое животное#Собаки#Живодеры
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