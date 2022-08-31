«Врачи говорили — невозможно, а я родила двоих»: омичка стала мамой после травмы

Город55 продолжает знакомить читателей с участниками проекта #безграничные_возможности2022. Представляем участницу в номинации «Материнство и отцовство».
Жизнь нашей героини Татьяны Вязигиной полностью изменилась 22 года назад. В результате несчастного случая юная тогда девушка получила компрессионный перелом позвоночника. Юной девушке пришлось научиться жить заново — с мыслью о том, что как раньше уже не будет. Пережила сложную операцию и тяжелейший период восстановления. Врачи не давали никаких хоть сколько-нибудь оптимистичных прогнозов. Тогда говорили: «Будет чудом, если она вообще сможет передвигаться. На мечте о ребенке можно поставить крест».
Но Татьяна в прошлом — профессиональная спортсменка. До травмы она занималась танцами и легкой атлетикой. О том, что такое сила воли, она знает не понаслышке. Уже через год она встала на ноги. Это произошло благодаря совместным усилиям специалистов со всей страны.
«Зато благодаря случившемуся у меня теперь есть друзья в каждом российском городе, — не теряет оптимизма Татьяна Вязигина. — Оказалось, что вокруг столько отзывчивых и неравнодушных людей, которые буквально вытащили меня с того света».
А потом выяснилось, что жизнь с инвалидностью может быть полноценной и наполненной радость. 13 лет назад Татьяна встретила свою судьбу. Она вышла замуж и родила двоих совершенно здоровых мальчиков. И стала супермамой.
Ее младшему сыну Константину 7 лет, он уже делает успехи в плавании. Старшему Матвею 10 лет. Он каратист, имеет третий юношеский разряд и один из цветных поясов. Недавно семья Вязигиных пополнилась еще одним членом — немецкой овчаркой Гресси. Это собака Матвея, который ходит с ней на специальные занятия по дрессировке и в будущем мечтает стать профессиональным кинологом.
Мама поддерживает мальчиков во всех их начинаниях и вдохновляет не бросать начатое и не останавливаться на полпути — даже когда очень сложно.
«Можно сто раз говорить, как правильно жить, а можно просто показать на собственном примере. Дети все копируют со своих родителей — и успехи, и неудачи», — считает наша героиня.
Два года назад Татьяна сдала на права и, несмотря на ограниченные возможности здоровья, научилась отлично водить автомобиль. Теперь она самостоятельно развозит детей на все их многочисленные кружки. А еще она организовала агентство по организации праздников и небольшое производство домашних пельменей. Несколько лет была участницей проекта «Танцы без границ», выступала на городских и областных конкурсах. Но из-за травмы пока пришлось отказаться от тренировок. Но это временно, уверена Татьяна Вязигина:
«Я такой человек, мне постоянно хочется добиваться новых высот. Хочется путешествовать, заниматься спортом, помогать другим людям. Я вообще легкая на подъем. Вот недавно захотелось увидеть Петербург, я собралась и ездила туда с сыном. Муж только удивляется, откуда у меня столько энергии».
Наша героиня работает в омском отделении «Союз Чернобыль», созданном в поддержку ликвидаторов катастрофы на атомной станции. Объясняет, что место выбрала неслучайно. Ей важно помогать людям с ограниченными возможностями — как она сама.
Главная мечта Татьяны Вязигиной сейчас, чтобы сыновья — ее главное счастье и опора в жизни — выросли здоровыми и достойными людьми. Ну — и научиться управлять самолетом. Верим, и этой цели наша героиня рано или поздно достигнет!
Ссылка на видео о герое: