«Врачи говорили — невозможно, а я родила двоих»: омичка стала мамой после травмы

Два года назад Татьяна сдала на права и, несмотря на ограниченные возможности здоровья, научилась отлично водить автомобиль. Теперь она самостоятельно развозит детей на все их многочисленные кружки. А еще она организовала агентство по организации праздников и небольшое производство домашних пельменей. Несколько лет была участницей проекта «Танцы без границ», выступала на городских и областных конкурсах. Но из-за травмы пока пришлось отказаться от тренировок. Но это временно, уверена Татьяна Вязигина: