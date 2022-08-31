Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Омска художники нарисовали портрет Любови Полищук

31 августа 11:21
Фото: Единая Россия
Граффити размером 156 квадратных метров нанесли на стену дома по ул. Чокана Валиханова, 11.

31 августа на стену одного из домов по улице Чокана Валиханова, 11 нанесли портрет известной актрисы Любови Полищук - она уроженка Омска. Работу выполнили художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич в рамках проекта «Омск — это мы».

«Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность, в самом центре Омска нарисовать хорошую картину. Нам повезло с погодой, и жители пошли навстречу. Они с пониманием относятся — убрали свои машины, чтобы не запачкать краской. Начали работу мы в субботу и в среду закончили. На работу ушло 5 дней», — отметил Тимур Абдуллаев.
Фото: Единая Россия

Евгений Гуглич рассказал, что омичи останавливались сфотографироваться даже на фоне незаконченного граффити.

Любовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в семье строительного рабочего Григория Мефодьевича Полищука и швеи Ольги Пантелеевны Полищук. С детства хотела стать артисткой, любила танцевать и петь. Фильмография актрисы насчитывает 89 работ в самых разных картинах. Самыми значимыми стали «Дикий ветер», «Тайна черных дроздов», «День святого Валентина».

В 1986-м Любовь Полищук стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 1994-м ей присвоили звание Народной артистки РФ.

Фото: Единая Россия

Ранее в рамках проекта «Омск — это мы» на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени В. П. Бисяриной» нанесли граффити известного омского врача Валентины Бисяриной, а в Омской крепости установили фотобудку. В ней можно сделать фото и сразу распечатать бесплатно два экземпляра размером 10*15 см. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу: Партизанская, 5а, лит Д. Режим работы: по будням - с 16:00 до 20:00, по выходным - с 11:00 до 21:00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.

#Ольга Цветатий
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10