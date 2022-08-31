В центре Омска художники нарисовали портрет Любови Полищук

Ранее в рамках проекта «Омск — это мы» на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени В. П. Бисяриной» нанесли граффити известного омского врача Валентины Бисяриной, а в Омской крепости установили фотобудку. В ней можно сделать фото и сразу распечатать бесплатно два экземпляра размером 10*15 см. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу: Партизанская, 5а, лит Д. Режим работы: по будням - с 16:00 до 20:00, по выходным - с 11:00 до 21:00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.