В центре Омска художники нарисовали портрет Любови Полищук

31 августа на стену одного из домов по улице Чокана Валиханова, 11 нанесли портрет известной актрисы Любови Полищук - она уроженка Омска. Работу выполнили художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич в рамках проекта «Омск — это мы».
«Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность, в самом центре Омска нарисовать хорошую картину. Нам повезло с погодой, и жители пошли навстречу. Они с пониманием относятся — убрали свои машины, чтобы не запачкать краской. Начали работу мы в субботу и в среду закончили. На работу ушло 5 дней», — отметил Тимур Абдуллаев.
Евгений Гуглич рассказал, что омичи останавливались сфотографироваться даже на фоне незаконченного граффити.
Любовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в семье строительного рабочего Григория Мефодьевича Полищука и швеи Ольги Пантелеевны Полищук. С детства хотела стать артисткой, любила танцевать и петь. Фильмография актрисы насчитывает 89 работ в самых разных картинах. Самыми значимыми стали «Дикий ветер», «Тайна черных дроздов», «День святого Валентина».
В 1986-м Любовь Полищук стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 1994-м ей присвоили звание Народной артистки РФ.
Ранее в рамках проекта «Омск — это мы» на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени В. П. Бисяриной» нанесли граффити известного омского врача Валентины Бисяриной, а в Омской крепости установили фотобудку. В ней можно сделать фото и сразу распечатать бесплатно два экземпляра размером 10*15 см. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу: Партизанская, 5а, лит Д. Режим работы: по будням - с 16:00 до 20:00, по выходным - с 11:00 до 21:00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.