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В Омской области насчитали 151 убыточную организацию

31 августа 02:59
Фото: 1MI

Убытки омских компаний составили 5 млрд рублей

Омские статистики проанализировали, какие компании оказались прибыльными, а какие — убыточными.

В январе-июне 2022 года омские компании получили положительный финансовый результат в размере 38.1 млрд рублей. Это на 21.3% больше, чем годом ранее. Прибыльными оказались 342 организации в регионе, что составляет 69.4% от общего количества организаций. Общий размер их прибыли составил 43.1 млрд рублей. За год прибыль выросла на 16.1%.

Наиболее прибыльными оказались компании, которые работают в сферах «обрабатывающие производства», «транспортировка и хранение», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

Деятельность 151 компании стала убыточной. Размеры убытков достигли 5 млрд рублей. За год этот показатель стал выше на 12.3%. По сравнению с прошлым годом доля убыточных компаний выросла на 4%.

#Вероника Жукова#Экономика#Новости#Омская область#Бизнес-новости
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