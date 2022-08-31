В Омской области насчитали 151 убыточную организацию

В январе-июне 2022 года омские компании получили положительный финансовый результат в размере 38.1 млрд рублей. Это на 21.3% больше, чем годом ранее. Прибыльными оказались 342 организации в регионе, что составляет 69.4% от общего количества организаций. Общий размер их прибыли составил 43.1 млрд рублей. За год прибыль выросла на 16.1%.