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В Омске собираются достроить 18-этажный дом с 17-летней историей

31 августа 11:05
Фото: Яндекс. Карты
«Свечку» на улице 70 лет Октября начали строить в 2005 году, пострадали десятки дольщиков.

На сайте госзакупок объявили аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для завершения строительства жилого дома на улице 70 лет Октября, дом № 3, корпус № 4. Проектные работы оценили в 5.2 млн рублей, конкурс назначен на 19 сентября.

Проблемную высотку, как сообщает «Новый Омск», начали строить еще в 2005 году. В доме предполагалось 18 этажей, включая подземный, и 157 квартир. Возведением занималась компания "Конто", однако в 2010 году фирма обанкротилась.

В 2013 году права застройщика передали ЖСК «Кристалл», но и он не сумел завершить строительство. В этой истории пострадали несколько десятков дольщиков.

По данным федерального фонда развития, на завершение строительства потребуется 281 млн рублей. 

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Строительство
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