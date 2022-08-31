В Омске собираются достроить 18-этажный дом с 17-летней историей

На сайте госзакупок объявили аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для завершения строительства жилого дома на улице 70 лет Октября, дом № 3, корпус № 4. Проектные работы оценили в 5.2 млн рублей, конкурс назначен на 19 сентября.
Проблемную высотку, как сообщает «Новый Омск», начали строить еще в 2005 году. В доме предполагалось 18 этажей, включая подземный, и 157 квартир. Возведением занималась компания "Конто", однако в 2010 году фирма обанкротилась.
В 2013 году права застройщика передали ЖСК «Кристалл», но и он не сумел завершить строительство. В этой истории пострадали несколько десятков дольщиков.
По данным федерального фонда развития, на завершение строительства потребуется 281 млн рублей.