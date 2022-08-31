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Суд над маньяком, удешевление проезда и судьба рухнувшего дома. Новости Омска в среду

31 августа 15:02
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Омский областной суд вынес приговор Сергею Городничему, которого прозвали «левобережным маньяком». Летом 2020 года он совершил серию нападений на женщин в Кировском округе, в результате которых одна из них погибла. Какой срок получил мужчина, смотрите в материале ниже. 

«Левобережного маньяка» из Омска приговорили к 18 годам колонии
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Новость №2. Теперь для пользователей платежной банковской системы «Мир» в общественном транспорте Омска подешевеет проезд. Правда, временно. Какую сумму будут платить омичи, читайте ниже. 

Проезд в омских автобусах временно подешевеет на 7 рублей
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Новость №3. Частично обрушившийся дом №53 на улице 20 Партсъезда в Нефтяниках признали аварийным и подлежащим сносу. Капитальный ремонт дома делать не будут. Подробности читайте в нашем материале. 

В Омске признали аварийным дом, обрушившийся две недели назад
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Суд#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Плата за проезд#Аварийный дом#Снос дома
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