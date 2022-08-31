Суд над маньяком, удешевление проезда и судьба рухнувшего дома. Новости Омска в среду

Новость №1. Омский областной суд вынес приговор Сергею Городничему, которого прозвали «левобережным маньяком». Летом 2020 года он совершил серию нападений на женщин в Кировском округе, в результате которых одна из них погибла. Какой срок получил мужчина, смотрите в материале ниже.