«Спутник V» в назальной форме обеспечивает длительный иммунитет от COVID-19

Известно, что после введения препарата у животных формируется мощный и длительный иммунный ответ против COVID-19, сохраняющийся не менее 180 дней. Он отмечается не только в организме в целом, но и носит локальный характер, защищая слизистые оболочки дыхательных органов подопытных.