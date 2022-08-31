«Спутник V» в назальной форме обеспечивает длительный иммунитет от COVID-19

Представители НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сделали заявление: Медицинское международное издание Emerging Microbes & Infections опубликовало материалы, касающиеся эксперимента по использованию антикоронавирусного профилактического препарата «Спутник V» в форме, предназначенной для назального применения.
РФПИ сообщает, что результатом исследования, проведенного на обезьянах мармозетках и мышах в условиях лаборатории стал вывод о том, что «Спутник V» в назальной форме обеспечивает надежный иммунный ответ на долгое время, пишет Russian.rt.com.
Известно, что после введения препарата у животных формируется мощный и длительный иммунный ответ против COVID-19, сохраняющийся не менее 180 дней. Он отмечается не только в организме в целом, но и носит локальный характер, защищая слизистые оболочки дыхательных органов подопытных.