Союз операторов наружной рекламы поможет детям Донбасса

Организаторы проекта призывают российских бизнесменов оказать помощь в сборе вещей первой необходимости, игрушек, литературы, канцелярских товаров, продуктов питания для детей, подгузников и прочих детских товаров, сообщает rg.ru.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова назвала сегодняшнюю ситуацию в обществе, политике и экономике сложной. Гражданам нужно консолидироваться. Сейчас как никогда важно, чтобы страна была стабильная, сильная, нравственная, здоровая и процветающая. Представительницы Союза женщин России согласны стать партнерами Союза операторов наружной рекламы. В организации высоко ценят данную миссию.
В городах России на минувшей неделе установили баннеры, рекламирующие проект. Более 2000 цифровых конструкций в 37 регионах. Операторы наружной рекламы готовы на собственных рекламных сооружениях разного формата разместить сведения об общественной инициативе более чем в 40 субъектах государства.
Евгения Волгина, лидер Союза операторов наружной рекламы, считает “наружку” одним из наиболее эффективных по охвату масс методов продвижения рекламных кампаний, а также популяризации важных социальных идей. По ее словам, участие в сборе помощи для детей из Донбасса перед Днем знаний - первая большая объединенная акция, реализуемая во всех уголках государства.
«Многие рекламные компании изъявили желание принять участие в сборе вещей. Операторы союза не раз были в Донбассе с различными гуманитарными миссиями. Мы планируем очередную поездку в начале сентября. Мы понимаем, насколько важно и значимо поддержать детей в начале нового учебного года», – заявил основатель Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин.
Соглашение о совместной работе подписано представителями Союза женщин России и Союза операторов наружной рекламы. Цель партнерства заключается в безвозмездном взаимодействии, которое позволит решать важные социально-экономические и гуманитарные вопросы. Кроме того, будут создаваться духовные, нравственные и культурные ценности, а социальное положение женщин, несовершеннолетних и их родителей в государстве улучшится.