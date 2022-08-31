Союз операторов наружной рекламы поможет детям Донбасса

Евгения Волгина, лидер Союза операторов наружной рекламы, считает “наружку” одним из наиболее эффективных по охвату масс методов продвижения рекламных кампаний, а также популяризации важных социальных идей. По ее словам, участие в сборе помощи для детей из Донбасса перед Днем знаний - первая большая объединенная акция, реализуемая во всех уголках государства.