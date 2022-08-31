Вечером 30 августа в Центральной клинической больнице скончался первый президент СССР Михаил Горбачев, сообщают «Новые известия». Перед этим он тяжело болел. По данным Mash, у него были проблемы с почками, и накануне он пришел на гемодиализ. Генсек умер в спецотделении больницы.
Михаил Горбачев родился в 1931 года в Ставропольском крае. В 1985 году был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1988 году возглавил Президиум Верховного Совета СССР. Единственный в истории президент СССР (1990—1991).
Горбачев начал реформы, получившие название «перестройка». В 1990 году по его указу упразднили госцензуру. При нем узаконили предпринимательство, провозгласили «гласность», свободу слова и печати, а во внешней политике — «Новое мышление». Одно из главных достижений Горбачева — начало ядерного разоружения. Он сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены. 17 марта 1991 года на территории страны прошел всесоюзный референдум о сохранении СССР, 76% высказались «за». Однако после августовского путча в декабре 1991 года были подписаны «Беловежские соглашения», фактически завершившие распад СССР. 25 декабря 1991 года сложил с себя полномочия.