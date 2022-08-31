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Сибирские кинотеатры вернули в прокат «санкционные» фильмы

31 августа 04:38
Фото: 1MI
Голливудские блокбастеры ушедших из РФ кинокомпаний снова в прокате.

В частных кинотеатрах Кузбасса стали доступны фильмы «Тор: Любовь и Гром», «Миньоны: Грювитация», «Гостья из будущего», «Челюсти.Столкновение» и другие. При этом прокатная лицензия есть не у всех западных киноновинок, сообщает «Сибдепо».

В омских кинотеатрах «запрещенка» также находится в прокате. До этого на большие экраны выходили, в частности, «Тор: Любовь и гром», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

На каких условиях прокатывают фильмы ушедших из России кинокомпаний, неясно. При этом ленты выходят в хорошем качестве и с разноголосым переводом.

В муниципальных кинотеатрах подобных новинок нет.

 

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Кинотеатр#Кино
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