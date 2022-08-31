Сибирские кинотеатры вернули в прокат «санкционные» фильмы

В частных кинотеатрах Кузбасса стали доступны фильмы «Тор: Любовь и Гром», «Миньоны: Грювитация», «Гостья из будущего», «Челюсти.Столкновение» и другие. При этом прокатная лицензия есть не у всех западных киноновинок, сообщает «Сибдепо».