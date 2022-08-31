Ректор НИТУ МИСИС рассказала об основных трендах приемной кампании-2022

В НИТУ “МИСИС” средний балл ЕГЭ с 2012 года увеличился почти на 22 балла, с 67,3 до 89 в текущем году. Большая часть поступивших располагают аттестатами с отличием, имеют личные достижения. Победителей олимпиад стало больше на 6%, в сравнении с 2021 годом – они составили 22% от всех, кто поступил в вуз. В этом году среду абитуриентов множество победителей и призеров сразу нескольких олимпиад, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, олимпиады Национальной технологической инициативы, “МИСИС зажигает звезды”, акселератор SberZ.