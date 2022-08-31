Ректор НИТУ МИСИС рассказала об основных трендах приемной кампании-2022

В очередной раз подтвердилась устоявшаяся тенденция: хорошо подготовленные, целеустремленные и сильные абитуриенты выбирают технические, инженерные специальности, по сообщению Алевтины Черниковой, ректора университета “МИСИС”.
В 2022 году на ряд направлений конкурс достигал 56 абитуриентов на место. В течение последних лет самые востребованные специальности – в сферах IT, материаловедения, нанотехнологий, пишет inkazan.ru.
В НИТУ “МИСИС” средний балл ЕГЭ с 2012 года увеличился почти на 22 балла, с 67,3 до 89 в текущем году. Большая часть поступивших располагают аттестатами с отличием, имеют личные достижения. Победителей олимпиад стало больше на 6%, в сравнении с 2021 годом – они составили 22% от всех, кто поступил в вуз. В этом году среду абитуриентов множество победителей и призеров сразу нескольких олимпиад, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, олимпиады Национальной технологической инициативы, “МИСИС зажигает звезды”, акселератор SberZ.
Вторая тенденция приемной кампании текущего года – растущее значение ранней профнавигации. Созданная университетом в 2012 году комплексная программа профнавигации непрерывно совершенствуется, в ней появляются новые проекты. Из года в год школьников - участников программы становится больше, и они осознанно выбирают направление подготовки. Как итог приема 2022 года – 3-кратный рост доли выпускников совместных программ образования НИТУ “МИСИС” и всероссийских детских центров “Сириус”, “Артек”, “Орленок” и др., подавших документы в вуз, сообщила ректор Черникова.
Еще одна тенденция – увеличивающийся запрос на персонализацию образования. В данный момент молодым людям интересно принимать участие в важных, масштабных проектах, менять мир к лучшему. Конечно, для вуза это вызов, но у него есть все для ответа на него, подчеркнула Алевтина Черникова. Речь идет об увлеченных и талантливых педагогах, современных лабораториях, многочисленных возможностях для исследовательской работы. Успешное решение задачи персонификации вузу помогает системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами. “Мы создаем совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, позволяющие раскрывать личностный потенциал каждого студента, развивать способности и таланты”, – заключила Черникова.
За счет активного и целенаправленного взаимодействия со школьниками, системного сотрудничества с бизнес-партнерами университету не пришлось объявлять дополнительный набор. В первую и единственную волну оказались заполнены 100% бюджетных мест.