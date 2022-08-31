Проезд в омских автобусах временно подешевеет на 7 рублей

С 1 сентября до 31 декабря 2022 года поездки по базовому тарифу в общественном транспорте станут дешевле на 7 рублей при оплате картами «Мир», загруженными в смартфон. При оплате «Единой картой Омска» можно сэкономить 9 рублей.
Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт. Речь только о муниципальном транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Подобные акции стимулируют переход населения на электронный формат получаемых услуг», — отметил первый вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.
В мэрии уточнили Городу55, что организатором акции является «Мир», поэтому все затраты берет на себя национальная платежная система.