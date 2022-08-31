Проезд в омских автобусах временно подешевеет на 7 рублей

С 1 сентября до 31 декабря 2022 года поездки по базовому тарифу в общественном транспорте станут дешевле на 7 рублей при оплате картами «Мир», загруженными в смартфон. При оплате «Единой картой Омска» можно сэкономить 9 рублей.