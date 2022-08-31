Школьные линейки могут оказаться изнурительными - днем температура воздуха поднимется до +32 градусов, по северу региона до +19 градусов. Но есть и вероятность, что праздник подмочит дождем: местами ожидается небольшой дождь с грозой, а где-то возможен град. Ветер будь дуть в северо-западном направлении со скоростью 8-13 м/с.