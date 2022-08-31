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Прихватите зонтик. Озвучен прогноз на 1 сентября в Омске

31 августа 08:13
Фото: 1MI

В День знаний в Омске будет жара, дождь и град

Прогноз погоды сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В День знаний, 1 сентября, погода в Омской области будет жаркой, но с кратковременным дождем. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Школьные линейки могут оказаться изнурительными - днем температура воздуха поднимется до +32 градусов, по северу региона до +19 градусов. Но есть и вероятность, что праздник подмочит дождем: местами ожидается небольшой дождь с грозой, а где-то возможен град. Ветер будь дуть в северо-западном направлении со скоростью 8-13 м/с.

Вообще конец августа и начало сентября в Омске отметятся аномальной жарой: воздух в эти дни будет прогреваться до +35 градусов, по данным Gismeteo.

Ну и пекло. В Омске осень начнется с 35-градусной жары
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#1 сентября#Школьники#Дождь#Жара в Омске
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