В День знаний, 1 сентября, погода в Омской области будет жаркой, но с кратковременным дождем. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Школьные линейки могут оказаться изнурительными - днем температура воздуха поднимется до +32 градусов, по северу региона до +19 градусов. Но есть и вероятность, что праздник подмочит дождем: местами ожидается небольшой дождь с грозой, а где-то возможен град. Ветер будь дуть в северо-западном направлении со скоростью 8-13 м/с.
Вообще конец августа и начало сентября в Омске отметятся аномальной жарой: воздух в эти дни будет прогреваться до +35 градусов, по данным Gismeteo.