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Пятеро омичей похитили 19 млн рублей у наследников главы крупной компании

31 августа 08:17
Фото: 1MI
Бизнес-партнер «увел» компанию после смерти руководителя. Потерпевшими стали наследники — вдова и дочь умершего бизнесмена, сообщили в омском УМВД.

Центральный районный суд Омска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, которое завели на пятерых омичей. Их обвиняют в том, что они похитили 19 млн рублей, когда в крупной строительной компании скоропостижно скончался директор, а наследницами стали вдова и дочь, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Один обвиняемых — 39-летний близкий друг семьи умершего. Он был не только соучредителем компании, но и партнером по бизнесу. Для махинации он привлек сотрудников как своей фирмы, так и той, где был соучредителем.

По данным Города55, речь идет о директоре ООО Строительная компания «Спецэнергострой» Викторе Васюкове. Компания, у которой он, предположительно, похитил средства — это ООО «Строительная фирма «Рассвет».

Компания потерпевших выполнила ремонт на нефтехимическом предприятии, но денег не получила. Выяснилось, что сообщники изготовили поддельные документы. Они внесли изменения в первичную документацию, уничтожили оригиналы договоров, из-за чего оплату получила компания обвиняемого. Также злоумышленник похитил обманом технику из фирмы потерпевших стоимостью более 5 млн рублей.

Сейчас на автомобили обвиняемых, земельные участки и другое имущество наложили арест.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенничество
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