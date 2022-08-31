Пятеро омичей похитили 19 млн рублей у наследников главы крупной компании

Центральный районный суд Омска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, которое завели на пятерых омичей. Их обвиняют в том, что они похитили 19 млн рублей, когда в крупной строительной компании скоропостижно скончался директор, а наследницами стали вдова и дочь, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Один обвиняемых — 39-летний близкий друг семьи умершего. Он был не только соучредителем компании, но и партнером по бизнесу. Для махинации он привлек сотрудников как своей фирмы, так и той, где был соучредителем.
По данным Города55, речь идет о директоре ООО Строительная компания «Спецэнергострой» Викторе Васюкове. Компания, у которой он, предположительно, похитил средства — это ООО «Строительная фирма «Рассвет».
Компания потерпевших выполнила ремонт на нефтехимическом предприятии, но денег не получила. Выяснилось, что сообщники изготовили поддельные документы. Они внесли изменения в первичную документацию, уничтожили оригиналы договоров, из-за чего оплату получила компания обвиняемого. Также злоумышленник похитил обманом технику из фирмы потерпевших стоимостью более 5 млн рублей.
Сейчас на автомобили обвиняемых, земельные участки и другое имущество наложили арест.