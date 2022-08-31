Омич, лишившийся ног на пике карьеры, возглавил паралимпийское движение

Также наш герой — председатель реготделения Федерации спорта инвалидов России и руководит командой по волейболу сидя «Омич». Не будет преувеличением сказать, что он знает практически каждого перспективного спортсмена с инвалидностью в нашей области. И не просто знает, активно участвует в их судьбе. А для многих из них стал человеком, показавшим, что надежда есть всегда.