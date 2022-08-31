Омич, лишившийся ног на пике карьеры, возглавил паралимпийское движение

Участник проекта #безграничные_возможности2022 Сергей Ещенко уже в юном возрасте успел достичь серьезных успехов в спорте. В 19 лет готовился, как казалось тогда, к одному из главных событий в жизни — спартакиаде народов РСФСР по велосипедному спорту. Впереди ждало безоблачное будущее.
Но именно тогда, в 1983 году, прямо во время тренировки, случилась драма, кардинально изменившая судьбу Сергея Николаевича. Мастера спорта сбила грузовая машина. В результате молодой парень лишился обеих ног. Казалось, можно проститься с мечтой о высоких достижениях в спорте и с выступлениями на престижных чемпионатах.
Но Сергей Ещенко не просто выжил в той страшной катастрофе. Спустя три года он, пройдя, тяжелейший путь реабилитации решил помогать людям, оказавшимся в такой же ситуации, как он. Он стал одним из первых организаторов физкультурно-спортивного движения — не только в Омской области, но и в стране.
В этот же год он сдал экзамены, став дипломированным преподавателем. Параллельно активно и очень успешно выстраивал собственную спортивную карьеру, став мастером спорта по волейболу сидя. Сейчас в его коллекции целая коллекция кубков и медалей международных и российских чемпионатов по этому виду спорта.
Омичу дважды выпадала высокая честь нести паралимпийский огонь во время Игр в Пекине в 2008 году и в Сочи в 2014 году.
«Главный совет, который я могу дать всем — не надо себя жалеть. Это непродуктивный путь. Необходимо работать каждый день, и все получится», — делится секретом успеха и жизнелюбия Сергей Ещенко.
Сейчас Сергей Николаевич руководит региональным Центром паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. Это практически кузница кадров для десятков омских инвалидов, которые с триумфом выступают на международных соревнованиях и поражают весь мир своим мастерством и силой воли.
Также наш герой — председатель реготделения Федерации спорта инвалидов России и руководит командой по волейболу сидя «Омич». Не будет преувеличением сказать, что он знает практически каждого перспективного спортсмена с инвалидностью в нашей области. И не просто знает, активно участвует в их судьбе. А для многих из них стал человеком, показавшим, что надежда есть всегда.
Сергей Николаевич живет так насыщенно, как многим здоровым людям только мечтается, — объехал полмира и дружит со спортсменами в самых разных городах. Сумел он найти и личное счастье. Сейчас он глава большой любящей семьи — не только любящий муж и папа, но уже и дедушка.
Наш герой — точно тот, кем может гордиться Омская область. Давайте его поддержим в конкурсе!
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