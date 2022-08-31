Названы зарплаты омских врачей и учителей за первое полугодие 2022 года

Что касается младшего медицинского персонала, что средние зарплаты за первые шесть месяцев 2022 года составили 31 436 рублей (в 2021 году – 29 789 рублей). Зарплата социальных работников оказалась на похожем уровне – 31 882 рубля (в 2021 году – 29 525 рублей).