Названы зарплаты омских врачей и учителей за первое полугодие 2022 года

Омские статистики проанализировали данные по зарплате среди сотрудников социальной сферы, науки и образования за первое полугодие 2022 года. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 35 808 рублей.
Так, в среднем врачи получали 68 444 рубля. Годом ранее эта сумма составляла 65 815 рублей. Средний медицинский (фармацевтический) персонал в среднем зарабатывал 34 256 рублей (годом ранее – 32 947 рублей).
Что касается младшего медицинского персонала, что средние зарплаты за первые шесть месяцев 2022 года составили 31 436 рублей (в 2021 году – 29 789 рублей). Зарплата социальных работников оказалась на похожем уровне – 31 882 рубля (в 2021 году – 29 525 рублей).
Средняя заработная плата научных сотрудников составила 64 328 рублей. Для сравнения в прошлом году этот показатель находился на отметке 62 800 рублей. Что касается сотрудников учреждений культуры, то их средняя зарплата составила 32 566 рублей (в прошлом году – 31 302 рубля).
Что касается сферы образования, то там другая картина. Преподаватели вузов зарабатывали 84 002 рубля, преподаватели и мастера производственного обучения в организациях начального и среднего образования – 44 870 рублей, учителя – 41 403 рубля.
Так, педагоги из сферы дополнительного образования зарабатывали 37 348 рублей, педагоги, которые занимаются детьми-сиротами – 33 351 рубль, а воспитатели детских садов – 32 223 рубля.