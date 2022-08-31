Минеева поддержала законопроект об отмене штрафа за превышение габаритов грузовиков

Информацию прокомментировала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
Как отмечается в newsnn.ru., законодатели в своем проекте предложили не штрафовать собственников большегрузов при превышении допустимых габаритов в пределах 10 сантиметров.
В Кабмине сочли, что термин “специальные технические средства” содержащийся в тексте документа, требует уточнения и приведения в соответствие со статьями КоАП РФ, и поддержали инициативу при условии доработки.
“Правительство при условии доработок одобрило предложение об отмене административных штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта. Это решение поможет предпринимателям и избавит их от зачастую несправедливых штрафов в 150 тысяч рублей. Для многих, кто занимается грузоперевозками, это весьма ощутимая сумма”, - проинформировала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
Как отметил автор инициативы, главы думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Демина, большое количество штрафов связано с превышением габаритных норм грузового транспорта от 1 до 5 сантиметров. По его мнению, такие превышения фиксируют в основном на грузовиках, у которых раздуваются тенты во время движения, что не может влиять на безопасность дорожного движения.
Парламентарий указал, что сегодня владельцев грузовиков штрафуют на 150 тыс. рублей только потому, что у машин от ветра поднялся тент под камерой.
“Это бессмысленное наказание, которое слишком дорого обходится водителям, должно быть отменено”, - подчеркнул депутат.
Помимо Александра Демина авторами предложения стали еще три депутата от фракции “Новые люди” - Владислав Даванков, Владимир Плякин и Григорий Шилкин.
До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене штрафов за движение большегрузов по дорогам общего пользования без специального разрешения. Штрафы больше не будут платить за превышение допустимой массы или допустимой нагрузки на ось в 10% и меньше. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.