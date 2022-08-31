Минеева поддержала законопроект об отмене штрафа за превышение габаритов грузовиков

Как отметил автор инициативы, главы думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Демина, большое количество штрафов связано с превышением габаритных норм грузового транспорта от 1 до 5 сантиметров. По его мнению, такие превышения фиксируют в основном на грузовиках, у которых раздуваются тенты во время движения, что не может влиять на безопасность дорожного движения.