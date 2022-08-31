Краевой театр молодежи во Владивостоке откроют 9 сентября после капремонта

Капремонт начали в апреле, а завершили в августе 2022 года. Из госбюджета Приморью направили 47 миллионов, а из краевой казны – свыше трех миллионов рублей. На эти средства были проведены следующие виды работ: укладка асфальта, проведение ливневой канализации и благоустройство внутреннего двора.