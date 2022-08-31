Краевой театр молодежи во Владивостоке откроют 9 сентября после капремонта

Драмтеатр Приморья стал участником масштабного национального проекта, одна из главных целей которого заключается в обеспечении сохранности каждого объекта культурного наследия. Учреждение является преемником построенного еще в 1950 году Приморского краевого театра юного зрителя им. Ленинского комсомола, ставшего одним из первых театров, появившихся на территории субъекта, пишет vostokmedia.com.
«Осуществлен капитальный ремонт кровли, частичный ремонт фасада здания, сделаны новая сцена с заменой верхней и нижней механики и полетное устройство, - перечислил руководитель театра Игорь Селезнев. - Произведена полная модернизация светового и звукового оборудования».
Капремонт начали в апреле, а завершили в августе 2022 года. Из госбюджета Приморью направили 47 миллионов, а из краевой казны – свыше трех миллионов рублей. На эти средства были проведены следующие виды работ: укладка асфальта, проведение ливневой канализации и благоустройство внутреннего двора.
Руководитель Минкульта Приморья Елена Бронникова сообщила, что на реконструкцию, строительство, проведение ремонта и оснащение культурных учреждений в рамках проекта «Культура» в 2022 году предусмотрели 590 миллионов. Из бюджета края выделили 55 процентов, а 45 – обеспечила федеральная казна.
Ключевой проблемой была доставка оборудования, констатировала Ольга Староверова, руководящая компанией-подрядчиком. Она акцентировала внимание на том, что капремонт проводили в период антироссийских санкционных ограничений. Между тем все работы были приведены в оговоренные сроки и на должном уровне, отметила Староверова.
С инициативой о реализации нацпроекта «Культура» выступил в 2019 году президент РФ Владимир Путин. В приоритете – обеспечение населению страны доступа к культурным мероприятиям.