Как подготовить дом к зиме?

Подготовка к зимнему периоду занимает важное место в жизни каждого жильца и управляющих компаний. В процессе подготовки жилья к зиме необходимо, прежде всего, промыть систему отопления, провести прессовку системы отопления. Управляющая компания должна предупредить жителей за три дня о данных процедурах. В домах старой постройки такой процедуры могут не делать по причине плохого технического состояния стояков.