Как подготовить дом к зиме?

«Школа грамотного потребителя» - проект, призванный повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья. Семинар рассчитан на широкую аудиторию жителей, массовое жилищное просвещение, на желающих научиться быть грамотным заказчиком жилищных и коммунальных услуг, говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке.
Подготовка к зимнему периоду занимает важное место в жизни каждого жильца и управляющих компаний. В процессе подготовки жилья к зиме необходимо, прежде всего, промыть систему отопления, провести прессовку системы отопления. Управляющая компания должна предупредить жителей за три дня о данных процедурах. В домах старой постройки такой процедуры могут не делать по причине плохого технического состояния стояков.
Исполнительный директор регионального центра ЖКХ контроль Мария Заздравных в ходе лекции составила чек-лист, который поможет сохранить тепло и уменьшить затраты жильцов на общедомовые нужды в зимний период: доводчики или пружины на тамбурных дверях должны быть установлены и должны закрываться, окна и в подъездках должны быть целые и функционировать, система отопления -подготовлена к низким температурам.
«Многие граждане, к сожалению, не знают механизм данной процедуры и насколько она важна. Эта информация поможет не только сохранить тепло в доме, но и знать свои права по отношению к действиям управляющих компаний, что также важно. К сожалению, эту информацию не развешивают на досках объявлений, ее почти не распространяют среди жильцов. Поэтому важно самостоятельно ознакомится и знать о том, как в преддверии зимы, действовать», - поделился представитель Омского городского отделения партии, Павел Корольков.
В ходе диалога спикер ответила на все интересующие вопросы. Участников семинара ждал подробный рассказ о подготовке дома к зимнему периоду, а также получение шаблона объявления на случай, когда дом не получил вовремя отопление.