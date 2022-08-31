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Как подготовить дом к зиме?

31 августа 10:03
Фото: штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"
Очередное выездное мероприятие Штаба общественной поддержки прошло в Советском округе в рамках циклов семинаров проекта «Школа грамотного потребителя», главной темой которого стала подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону.

«Школа грамотного потребителя» - проект, призванный повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья. Семинар рассчитан на широкую аудиторию жителей, массовое жилищное просвещение, на желающих научиться быть грамотным заказчиком жилищных и коммунальных услуг, говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке.

Подготовка к зимнему периоду занимает важное место в жизни каждого жильца и управляющих компаний. В процессе подготовки жилья к зиме необходимо, прежде всего, промыть систему отопления, провести прессовку системы отопления. Управляющая компания должна предупредить жителей за три дня о данных процедурах. В домах старой постройки такой процедуры могут не делать по причине плохого технического состояния стояков.

Фото: штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"

Исполнительный директор регионального центра ЖКХ контроль Мария Заздравных в ходе лекции составила чек-лист, который поможет сохранить тепло и уменьшить затраты жильцов на общедомовые нужды в зимний период: доводчики или пружины на тамбурных дверях должны быть установлены и должны закрываться, окна и в подъездках должны быть целые и функционировать, система отопления -подготовлена к низким температурам.

«Многие граждане, к сожалению, не знают механизм данной процедуры и насколько она важна. Эта информация поможет не только сохранить тепло в доме, но и знать свои права по отношению к действиям управляющих компаний, что также важно. К сожалению, эту информацию не развешивают на досках объявлений, ее почти не распространяют среди жильцов. Поэтому важно самостоятельно ознакомится и знать о том, как в преддверии зимы, действовать», - поделился представитель Омского городского отделения партии, Павел Корольков.  

В ходе диалога спикер ответила на все интересующие вопросы. Участников семинара ждал подробный рассказ о подготовке дома к зимнему периоду, а также получение шаблона объявления на случай, когда дом не получил вовремя отопление.

#Екатерина Чаплинская
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