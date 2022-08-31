И гласность, и распад страны: что известные омичи думают о Михаиле Горбачеве

В этот вторник для России без преувеличений ушла эпоха: умер Михаил Сергеевич Горбачёв, последний генеральный секретарь КПСС, первый и единственный президент Советского Союза. Этого человека знали во всём мире и, конечно, помнили в нашей стране. При нём стали привычными слова «перестройка» и «гласность», началось открытие границ, закончились «холодная война» с Западом и «горячая» война в Афганистане. А ещё при Горбачёве распался Советский Союз. Мы решили узнать, какого мнения об ушедшем из жизни генсеке и президенте известные омские политики и политологи.
Иван Жуков, доцент кафедры политологии ОмГУ:
Горбачёв – человек, который так и не смог (или не захотел) обуздать джинна, выпущенного им же из бутылки. Безусловно, кадровая ротация, начатая им, назрела и перезрела. Безусловно, на него обрушился груз накопленных предшественниками проблем (межэтнические конфликты, госдолг и пр.). Но был и серьёзный потенциал, который можно было бы использовать для наименее болезненного выхода из кризиса. Горбачёв этого не сделал и поэтому запечатлён в памяти большинства либо как предатель, либо как слабый правитель. Его рейтинг на президентских выборах 1996 года – яркое тому подтверждение.
Разительного имиджевого отличия от остального Политбюро (умение выступать, относительная молодость, современность) оказалось мало. И кулуарную борьбу, и силовое противостояние Горбачёв проиграл.
Последний правитель страны почти всегда остаётся в национальной памяти отрицательным персонажем. И в этом есть резон. Но очевидно, что в крушении СССР повинен как минимум не один Горбачёв, а большая часть тогдашнего руководства как Союза, так и республик.
Инна Ветренко, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления:
Как историк, я знаю, что поговорка «О мёртвых или хорошо, или ничего» неправильно переведена. На самом деле о них нужно говорить «или всё, или ничего». Надо признать, Горбачёв был у руля в сложный период, но я считаю, что очень большая ответственность лежит на этом человеке. И когда он ездил получать награду за преодоление и окончание холодной войны, фактически он получал награду за разрушение системы мирового порядка, которое с распадом СССР и случилось. Это не награда, а некий знак, маркёр отрицательного плана.
У меня не очень хорошее отношение к Горбачёву. Я считаю, это человек, который приложил много усилий, чтобы не вывести нашу страну к той свободе, о которой говорил, а в большей степени загнать в зависимость от Запада, от США. Как руководитель он не имел политической воли, был очень слаб.
Александр Артёмов, вице-спикер Законодательного собрания Омской области, глава фракции «Единой России»:
Отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачёву у меня двоякое. Начало было очень хорошим, и большие надежды возлагались всем Советским Союзом. Понятно, что страна достаточно долго была закрытой, а когда границы открылись, всё изменилось, у людей открылось второе дыхание. К сожалению, всё это длилось очень недолго. На Западе нас особо никто не ждал, а у Горбачёва, к огромному сожалению, не хватило политической воли довести все свои реформы до конца, а не пустить их на самотёк.
В решающий момент Горбачёв остался один, у него не нашлось единомышленников. Рядом с ним не оказалось советского Дэн Сяо Пина. Когда маховик реформ был запущен, его надо было держать в руках, но у Горбачёва это не получилось.
Андрей Алёхин, депутат Государственной думы, член фракции КПРФ:
Осиновый кол ему в могилу! То, что происходит сейчас на Украине, - в том числе на совести Горбачёва как следствие развала Советского Союза. Таких иуд, как он, в нашей стране было мало, и Горбачёв - один из главных. Ничего позитивного я про него сказать не могу.
Человек, который развалил страну, должен был, извините за выражение, пустить пулю себе в лоб. Он клялся на Конституции, а что сделал? Все кровавые последствия развала Союза (и Карабах, и Украина сейчас) – это всё на его совести. Для Германии Горбачёв многое сделал, почему и стал «почётным немцем», но не для России.
Владимир Гуселетов, депутат Законодательного собрания Омской области, член фракции «Справедливой России»:
Горбачёв, получается, вошёл в историю не только России, но и всех союзных республик, входивших в СССР. И Россия, и все люди, жившие в Союзе, я думаю, многое потеряли из-за распада страны. По итогу мы видим, что развал Союза был ошибкой, и тот вклад, который внёс в этот процесс Горбачёв, явно негативен. В истории он в любом случае остался, но то, что он нанёс ущерб всем нам и будущим поколениям, - это факт.
Результат деятельности Горбачёва – та же спецоперация, конфронтация с Украиной и со всем западным миром, которую мы видим сейчас. Я считаю, что этот человек заложил мину разрушения нашего государства. Пусть земля ему будет пухом, но он негативно повлиял на историю нашей страны.
Евгений Белов, бывший мэр Омска:
Моё мнение о Горбачёве совпадает с мнением всего народа: это предатель в высшей мере. Такого предательства мы ещё не испытывали. В результате развала страны погибло множество людей, а он на этом заработал ордена США и Нобелевскую премию. Я не понимаю, почему наша страна так относится к Горбачёву: даже хоронить его собираются на Новодевичьем кладбище.
Давно следовало провести расследование в отношении и Горбачёва, и Ельцина, и Кравчука – всех, кто заседал в Беловежской пуще. И наши политологи об этом говорят: пришло время с учётом текущей ситуации дать оценку тем событиям. Это только укрепило и сплотило бы нашу страну. Надо было при жизни осудить Горбачёва, чтобы он понял, что наделал.
Игорь Антропенко, депутат Государственной думы, член фракции «Единой России»:
Какими-то короткими фразами трудно выразить свое отношение. Понятно, что Горбачёв – личность историческая, которая навсегда останется в памяти потомков. Его правление было интересным и в то же время сложным периодом в жизни государства. Думаю, моё поколение будет ассоциировать Михаила Сергеевича с гласностью, с перестройкой, которые позволили вести речь о политических свободах, о демократизации, о некоем разрушении застоя. В целом именно как разрушитель неконкурентоспособной системы Михаил Сергеевич сыграл очень важную роль.
Конечно, оглядываясь назад, можно сожалеть о том, что были упущены время и возможности для модернизации политического строя, экономической основы. Где-то мы, наверное, могли пойти по китайскому пути. Как созидатель Горбачёв больше ассоциируется у меня именно с упущенными возможностями. Есть ощущение, что в его правление мы прошли мимо каких-то необходимых управленческих решений; присутствует горечь сожаления.
С точки зрения эмоциональной для меня как человека из предпринимательской среды важно, что при Михаиле Сергеевиче начал формироваться новый экономический уклад. С точки зрения отношений с коллективным Западом это период окончания «холодной войны». Открытость миру, интеграция в мировую экономику – безусловно, положительные моменты. С другой стороны мы понимаем, что важные уступки (по сути, Горбачева считают отцом объединения Германии) не были подкреплены какими-то системными вещами на грядущие десятилетия – скажем, договором о нераспространении НАТО на Восток. Договоры такого рода могли бы сформировать новые институты коллективной европейской безопасности, без которых мы сейчас имеем очень серьёзные проблемы.
С исторической точки зрения прошло ещё мало времени, чтобы оценивать деятельность Горбачёва. Личность эта, безусловно, незаурядная, и она навсегда останется в нашей памяти. Нельзя не отметить, что Михаил Сергеевич считается политическим долгожителем в истории нашей страны. Дай бог, чтобы эта традиция долгожительства была продолжена – в том числе и в плане мирного ухода из власти.
Что касается заявлений о том, что Горбачев «развалил Союз» - вряд ли можно считать его человеком, сыгравшим роковую судьбу в истории большой страны. Боюсь, что при колоссальном его желании видеть страну большой, сильной, развивающейся некоторые процессы были предопределены ещё до его прихода к власти, так что Горбачёву приходилось в ряде случаев двигаться по течению. Возможно, более харизматичный и брутальный лидер смог бы замедлить или изменить какие-то процессы, но история не знает сослагательного наклонения.
В целом однозначных оценок деятельности Горбачева быть не может. Этот человек жил в эпоху революций, и для нас важно не кидать в прошлое камни, а найти в той эпохе какие-то возможности для поисков пути вперёд. Всегда важно учиться на чужих ошибках.