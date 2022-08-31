И гласность, и распад страны: что известные омичи думают о Михаиле Горбачеве

Как историк, я знаю, что поговорка «О мёртвых или хорошо, или ничего» неправильно переведена. На самом деле о них нужно говорить «или всё, или ничего». Надо признать, Горбачёв был у руля в сложный период, но я считаю, что очень большая ответственность лежит на этом человеке. И когда он ездил получать награду за преодоление и окончание холодной войны, фактически он получал награду за разрушение системы мирового порядка, которое с распадом СССР и случилось. Это не награда, а некий знак, маркёр отрицательного плана.