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Два участка дороги Федоровка — Александровка вошли во владения Омской области

31 августа 10:00
Фото: 1MI
В дальнейшем территории перейдут в федеральную собственность.

Два участка окружной дороги Федоровка — Александровка теперь официально принадлежат Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общая протяженность двух территорий составляет около 22 тысяч метров: западный обход окружной дороги 17 тысяч метров и транспортная развязка 5 тысяч метров.

В дальнейшем объекты передадут в федеральную собственность. Они будут направлены на баланс ФКУ «Сибуправтодор». По такой же схеме в государственное имущество была передана транспортная развязка — подъезд к аэропорту Омск-Федоровка.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Политика#Новости#Омск#Омская область#Дорога#Собственность
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