Два участка дороги Федоровка — Александровка вошли во владения Омской области

Два участка окружной дороги Федоровка — Александровка теперь официально принадлежат Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Общая протяженность двух территорий составляет около 22 тысяч метров: западный обход окружной дороги 17 тысяч метров и транспортная развязка 5 тысяч метров.
В дальнейшем объекты передадут в федеральную собственность. Они будут направлены на баланс ФКУ «Сибуправтодор». По такой же схеме в государственное имущество была передана транспортная развязка — подъезд к аэропорту Омск-Федоровка.