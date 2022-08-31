В Омске признали аварийным дом, обрушившийся две недели назад

Напомним, что дом №53 на улице 20 Партсъезда должны были отремонтировать по программе капремонта, но Фонд отказался проводить работы, поскольку посчитал, что при изношенности в 76% ремонтировать его не имеет смысла. Жители добивались того, чтобы здание признали аварийным, но судебные решения оспаривали, пока часть дома не рухнула.