В Омске признали аварийным дом, обрушившийся две недели назад

Появилось постановление мэрии Омска, в котором говорится, что дом № 53 на улице 20 Партсъезда в Нефтяниках признали аварийным и подлежащим сносу. 12 августа часть здания обрушилась.
«В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей 12 августа 2022 года в результате обрушения части многоквартирного дома 53 по улице 20 Партсъезда в городе Омске, постановляю признать дом аварийным и подлежащим сносу», - говорится в документе, который подписал мэр Омска Сергей Шелест.
В постановлении сказано, что жителей должны расселить до 31 декабря 2022 года. Исполнением поручения займется глава департамента строительства Сергей Козубович.
Напомним, что дом №53 на улице 20 Партсъезда должны были отремонтировать по программе капремонта, но Фонд отказался проводить работы, поскольку посчитал, что при изношенности в 76% ремонтировать его не имеет смысла. Жители добивались того, чтобы здание признали аварийным, но судебные решения оспаривали, пока часть дома не рухнула.