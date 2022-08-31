Большинство россиян одобряют работу Госдумы в 2022 году

В ходе исследования состоялись социологический и экспертный опросы. Соцопрос в рамках исследования проводили методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего в опросе задействовали 2428 респондентов в возрасте от 18 лет. Экспертный опрос состоялся 1 - 9 августа с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов, пишет kp.ru.