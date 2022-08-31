Большинство россиян одобряют работу Госдумы в 2022 году

В ходе исследования состоялись социологический и экспертный опросы. Соцопрос в рамках исследования проводили методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего в опросе задействовали 2428 респондентов в возрасте от 18 лет. Экспертный опрос состоялся 1 - 9 августа с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов, пишет kp.ru.
По результатам опроса выяснилось, что 58% респондентов оценивают работу Госдумы РФ позитивно. При этом положительная оценка выросла на 6 процентных пунктов (п. п.) в сравнении с результатами схожего опроса, имевшего место год назад.
Главным достижением Госдумы за последний год опрошенные назвали ужесточение ответственности за педофилию (61%), за отождествление действий СССР с нацистской Германией (39%) и за распространение фейков (37%). Также были позитивно отмечены ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории участников боевых действий (по 35%).
Высокую оценку россияне дали деятельности председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина: более половины считают его работу на посту спикера важной и значимой. Данный показатель вырос на 6 п. п. по сравнению с аналогичным опросом 2021 года. Вячеслав Володин также оказался во главе рейтинга представителей Госдумы, которые вызывают наибольшее одобрение и уважение.
Отдельный блок исследования имел отношение к взаимодействию россиян с Госдумой и доступности контактов с законодателями. 79% респондентов знают хотя бы об одном источнике информации парламента РФ. Наиболее популярными официальными источниками называют сайт Государственной думы (+8 п. п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п. п.) и Telegram-канал нижней палаты. Из всех официальных СМИ обеих палат парламента максимальную узнаваемость в обществе имеет «Дума ТВ».
Адвокат, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш высказала мнение, что показатели оценки гражданами деятельности Госдумы за последний год существенно выросли. Это произошло на фоне общей консолидации общества и роста поддержки Правительства РФ после начала СВО России на Украине.