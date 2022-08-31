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Александр Бурков открыл модельную библиотеку на севере Омской области

31 августа 12:13
Фото: Правительство Омской области
Она стала первой в Седельниковском районе.

Губернатор Александр Бурков и глава Седельниковского района Владимир Жилин открыли модульную библиотеку. 12 млн рублей на реконструкцию выделили из федерального и муниципального бюджетов.

«Когда в 2018 году мы приехали, я увидел библиотеку в спортзале, — этого я никогда не забуду. Приятно, что сейчас она находится в этих прекрасных стенах. Мы пошли на рисковый шаг — приобретение нового здания. Первый этаж сделан руками седельниковцев с душой и любовью. Надеюсь, что в сентябре здесь будут звучать голоса детской радости и восхищения как самой библиотекой, так и школой искусств», — сказал Александр Бурков.

Благодаря грамотному зонированию помещение стало многофункциональным. Приобретены современная мебель, компьютеры и оргтехника, созданы комфортные условия для выбора книг, занятий творчеством, участия в лекциях, тренингах и мастер-классах. Фонд модельной библиотеки пополнили 3,5 тысячи новых изданий.

#Анна Микула#Общество
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